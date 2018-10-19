«Яндекс» подешевел на миллиард за несколько минут

Акции российского поисковика «Яндекс» резко упали на биржах в Нью-Йорке и Москве за несколько минут. Его капитализация уменьшилась на миллиард. Причиной стали слухи о возможной продаже доли компании Сбербанку , сообщает РБК.

За день до этого «Яндекс» был лидером роста на российском рынке. 17 октября его акции выросли на 5,92 процента.

Сбербанк высказался о слухах сразу после их появления. В кредитной организации подчеркнули, что они не выходили на IT-компанию с таким предложением и не получали его сами.

Ранее 18 октября СМИ сообщили о планах Сбербанка выкупить крупную долю в «Яндексе» — до 30 процентов. По одной из версий, сотрудничество могло позиционироваться как защита компании от недружественных действий со стороны конкурентов и государства.