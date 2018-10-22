Маск откроет первый туннель под Лос-Анджелесом

Маск назвал дату открытия подземного туннеля под Лос-Анджелесом

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск назвал дату открытия первого туннеля еще одной своей компании — The Boring Company. Об этом он написал в твиттере.

"Первый туннель почти готов. Откроется 10 декабря", — написал Маск.

Агентство Reuters уточняет, что речь идет о туннеле в Хоторне — пригороде Лос-Анджелеса, расположенном в одноименном округе.

По задумке Маска, туннели под крупными американскими городами, которые бурит The Boring Company, позволят автомобилистам перемещаться быстрее и без пробок.

Ранее Маск показал футуристический электробус для своих туннелей.