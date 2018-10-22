Для «Сибура» открываются новые перспективы

Министр энергетики Саудовской Аравии: «Сибур» может войти в проект Saudi Aramco и Total

"Aramco как компания растет, в особенности в нефтехимическом сегменте. Очень интересная компания "Сибур", мы общались с "Новатэком" и господином Михельсоном (Леонид Михельсон, совладелец "Новатэка" и "Сибура" — прим. ТАСС). Есть потенциал для "Сибура" в проекте Джубейль (в Саудовской Аравии, нефтехимическое СП Saudi Aramco и Total — прим. ТАСС)", — сказал он.

"Мы намерены перерабатывать в нефтехимии порядка 3 млн баррелей в сутки, и часть этого сырья может быть российской, необязательно вся эта нефть должна быть саудовской. Поэтому СП между "Сибуром" и Aramco — одна из возможностей, так же, как и вхождение в капитал российских компаний, особенно обладающих технологиями", — сказал он.

По его словам, сделка по покупке 70% акций саудовской Sabic ("Сабик", нефтехимическая компания Saudi Basic Industries, которая принадлежит суверенному фонду Саудовской Аравии) не последняя сделка Saudi Aramco в нефтехимии.

"Мы продолжаем искать подходящие компании, у нас много проектов в различных странах — Малайзии, Китае и с недавнего времени в Индии. Но в дополнение к нашим мега-проектам мы продолжаем смотреть на большие, средние и малые компании с точки зрения приобретения", — сообщил он.

По словам министра, Saudi Aramco сейчас реализует стратегию по усилению нефтеперерабатывающего звена, так как доходы от добычи нефти подвержены сильной волатильности.

"Aramco должна сбалансировать свой портфель таким образом, чтобы переработка давала больше прибыли. Если в следующем нефтяном цикле цены на нефть пойдут вниз, то переработка будет генерировать достаточные доходы, поэтому мы смотрим на возможности как глобально, так и внутри. Об одной такой сделке мы уже объявили — это приобретение 70% Sabic", — заключил он.

В октябре 2017 года РФПИ , Saudi Aramco и "Сибур" подписали меморандум о взаимопонимании по возможному сотрудничеству в сфере нефтехимии и маркетинга нефтехимической продукции на территории РФ и Саудовской Аравии. Согласно документу, компании проведут оценку потенциала нефтехимических рынков РФ и Саудовской Аравии и рассмотрят возможности развития дальнейшего сотрудничества.