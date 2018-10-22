Moody's оценило кредитоспособность российских банков

Moody's: российские банки демонстрируют самую низкую кредитоспособность среди стран БРИКС

Российские банки показывают самую низкую кредитоспособность среди стран БРИКС , в то время как самую высокую демонстрируют китайские кредитные учреждения. Об этом говорится в опубликованном отчете международного рейтингового агентства Moody's

"Китайские банки имеют самую высокую среди стран БРИКС средневзвешенную по активам скорректированную базовую оценку кредитоспособности — baa2 — в основном, благодаря доминирующему положению государственных банков. В отличие от них российские банки имеют самую низкую скорректированную базовую оценку кредитоспособности на уровне ba3, что обусловлено их относительно слабыми показателями качества активов, ликвидности и прибыльности", — говорится в отчете агентства.

Помимо этого, в отчете отмечается, что по критерию качества активов российские банки так же обладают самым худшим показателем, а китайские, напротив, показывают самое высокое качество активов. Так, суммарное отношение проблемных кредитов к общему объему кредитов, выданных китайскими банками, составляет 1,5%, а тот же показатель в российском банковском секторе составляет 11,8%.