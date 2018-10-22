В России вознамерились ограничить Google

Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, призванный ограничить иностранное участие в капитале новостных агрегаторов 20 процентами. Полный текст документа доступен в думской базе данных.

«Внедряемые проектом ограничения предлагаются в целях предотвращения угрозы общественному порядку в России и создания, тем самым, благоприятных условий для развития гражданского общества», — утверждают парламентарии.

В 2016 году такие же меры государство приняло в отношении средств массовой информации. В пояснительной записке к законопроекту депутаты указывают, что новостные агрегаторы, должны подчиняться аналогичным требованиям, поскольку, как и СМИ, распространяют общедоступную информацию широкой аудитории, «оказывают информационное воздействие на население России».