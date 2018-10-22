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В России вознамерились ограничить Google
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В России вознамерились ограничить Google 

Lenta.ru + ещё 5 3 часа назад
Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, призванный ограничить иностранное участие в капитале новостных агрегаторов 20 процентами. Полный текст документа доступен в думской базе данных.
Авторы инициативы — Андрей Луговой (ЛДПР), Антон Горелкин («Единая Россия»), Борис Пайкин (ЛДПР) и Михаил Старшинов. В пояснительной записке они указывают, что более чем 20 процентами новостного агрегатора не должны владеть иностранные государства, международные организации (или организации под их контролем), иностранные юридические лица, иностранные граждане, а также лица без гражданства или с двойным гражданством. Владельца новостного агрегатора также стоит оградить от российских юрлиц, если доля иностранного участия в их капитале превышает 20 процентов.
В "Яндексе" прокомментировали новый закон об агрегаторах
«Внедряемые проектом ограничения предлагаются в целях предотвращения угрозы общественному порядку в России и создания, тем самым, благоприятных условий для развития гражданского общества», — утверждают парламентарии.
В 2016 году такие же меры государство приняло в отношении средств массовой информации. В пояснительной записке к законопроекту депутаты указывают, что новостные агрегаторы, должны подчиняться аналогичным требованиям, поскольку, как и СМИ, распространяют общедоступную информацию широкой аудитории, «оказывают информационное воздействие на население России».
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