В «Яндексе» прокомментировали новый закон об агрегаторах

В «Яндексе» прокомментировали законопроект об ограничении доли иностранцев в агрегаторах

Совет директоров "Яндекса" рассмотрит варианты реструктуризации новостного агрегатора компании в том случае, если в России будет принят закона об ограничении иностранного владения такими сервисами. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Яндекса". Ранее сегодня депутаты внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий ограничение иностранного участия в структуре владения новостными агрегаторами долей в 20%. "Нам известно о том, что в Государственную думу был внесен проект такого закона, и мы внимательно следим за развитием ситуации. Если такой закон будет принят, совет директоров компании рассмотрит возможные варианты реструктуризации сервиса новостей с учетом требований законодательства", — сообщили ТАСС в компании. В пресс-службы Google воздержались от комментариев по этому вопросу.