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В «Яндексе» прокомментировали новый закон об агрегаторах
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В «Яндексе» прокомментировали законопроект об ограничении доли иностранцев в агрегаторах 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Совет директоров "Яндекса" рассмотрит варианты реструктуризации новостного агрегатора компании в том случае, если в России будет принят закона об ограничении иностранного владения такими сервисами. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Яндекса".
Ранее сегодня депутаты внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий ограничение иностранного участия в структуре владения новостными агрегаторами долей в 20%.
"Нам известно о том, что в Государственную думу был внесен проект такого закона, и мы внимательно следим за развитием ситуации. Если такой закон будет принят, совет директоров компании рассмотрит возможные варианты реструктуризации сервиса новостей с учетом требований законодательства", — сообщили ТАСС в компании.
В пресс-службы Google воздержались от комментариев по этому вопросу.
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