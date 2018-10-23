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Иран рассказал о «загвоздке» с Sukhoi Superjet 100
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Иран рассказал о «загвоздке» с Sukhoi Superjet 100 

Lenta.ru + ещё 7 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Закупки Ираном российских ближнемагистральных пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100 начнутся после урегулирования вопросов с «американским поставщиком некоторых комплектующих», заявил «Известиям» посол исламской республики в России Мехди Санаи.
«На протяжении трех лет иранские авиакомпании передавали просьбы компании-производителю SSJ-100 с целью приобретения самолетов. К сожалению, есть одна загвоздка. Компания должна получить разрешение у американского поставщика некоторых комплектующих», — сказал политик.
Посол выразил надежду на успешное урегулирование вопроса.
«Во всяком случае, сейчас идет речь о снижении зависимости от американских комплектующих. Иранская сторона ждет, когда этот вопрос будет окончательно решен и можно будет приступить к закупкам», — отметил Санаи.
По его словам, потребность исламской республики в приобретении небольших самолетов, подобных Sukhoi Superjet 100, объясняется тем, что «иранские аэропорты, находящиеся в провинциях, не могут принять суда большого размера».
Возможность поставок Ирану 10-12 единиц Sukhoi Superjet 100 обсуждается с 2015 года. Конкретной реализации планов мешает режим санкций, введенных Соединенными Штатами против исламской республики в 2010 году. В августе 2017 года производитель лайнера направил в Офис по контролю за иностранными активами Минфина США заявку на одобрение поставок самолетов в Иран.
Ближнемагистральный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, созданный предприятием «Гражданские самолеты Сухого», впервые полетел в мае 2008 года. В базовой версии машина вмещает 98 человек и рассчитана на перелет до 4,5 тысячи километров. Доля иностранных комплектующих в Sukhoi Superjet 100 оценивается в 70 процентов, включая 10 процентов — американских. В настоящее время крупнейший оператор Sukhoi Superjet 100 в России — «Аэрофлот», за рубежом — мексиканский перевозчик Interjet.
В феврале были анонсированы планы по созданию урезанной версии Sukhoi Superjet 100 с 75 местами и дальностью до двух тысяч километров, предполагающие снижение доли импортных комплектующих и частичную унификацию с самолетом Irkut MC-21.
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