Иран рассказал о «загвоздке» с Sukhoi Superjet 100

Закупки Ираном российских ближнемагистральных пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100 начнутся после урегулирования вопросов с «американским поставщиком некоторых комплектующих», заявил «Известиям» посол исламской республики в России Мехди Санаи

«На протяжении трех лет иранские авиакомпании передавали просьбы компании-производителю SSJ-100 с целью приобретения самолетов. К сожалению, есть одна загвоздка. Компания должна получить разрешение у американского поставщика некоторых комплектующих», — сказал политик.

Посол выразил надежду на успешное урегулирование вопроса.

«Во всяком случае, сейчас идет речь о снижении зависимости от американских комплектующих. Иранская сторона ждет, когда этот вопрос будет окончательно решен и можно будет приступить к закупкам», — отметил Санаи.

По его словам, потребность исламской республики в приобретении небольших самолетов, подобных Sukhoi Superjet 100, объясняется тем, что «иранские аэропорты, находящиеся в провинциях, не могут принять суда большого размера».

Возможность поставок Ирану 10-12 единиц Sukhoi Superjet 100 обсуждается с 2015 года. Конкретной реализации планов мешает режим санкций, введенных Соединенными Штатами против исламской республики в 2010 году. В августе 2017 года производитель лайнера направил в Офис по контролю за иностранными активами Минфина США заявку на одобрение поставок самолетов в Иран.

Ближнемагистральный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, созданный предприятием «Гражданские самолеты Сухого» , впервые полетел в мае 2008 года. В базовой версии машина вмещает 98 человек и рассчитана на перелет до 4,5 тысячи километров. Доля иностранных комплектующих в Sukhoi Superjet 100 оценивается в 70 процентов, включая 10 процентов — американских. В настоящее время крупнейший оператор Sukhoi Superjet 100 в России — «Аэрофлот» , за рубежом — мексиканский перевозчик Interjet

В феврале были анонсированы планы по созданию урезанной версии Sukhoi Superjet 100 с 75 местами и дальностью до двух тысяч километров, предполагающие снижение доли импортных комплектующих и частичную унификацию с самолетом Irkut MC-21.