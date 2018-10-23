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Костин рассказал о создании авиакомпании ВТБ и Сбербанка
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Костин рассказал о создании региональной авиакомпании ВТБ и Сбербанка 

РИА Новости + ещё 37 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Региональная авиакомпания ВТБ и Сбербанка может быть создана с нуля или на базе одной из действующих компаний, "Аэрофлот" от участия в проекте отказался, сообщил РИА Новости глава ВТБ Андрей Костин.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Сбербанк и ВТБ в настоящее время разрабатывают бизнес-план по созданию региональной авиакомпании, планируют завершить работу до конца года.
"Мы сейчас ведем разработку проекта, мы наняли консультантов вместе со Сбербанком, мы ищем операторов для проекта. Кстати, "Аэрофлот" отказался от этого дела. Пока работаем над концепцией, ничего правительству пока не предлагали", — сказал Костин.
"Мы найдем оператора либо из существующей компании, либо новая компания будет создана", — добавил он.
Костин сообщил, что привлекать в проект другие банки пока не планируется. "Мы пока другие банки и не присоединяем, этот проект и так непростой", — отметил он.
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