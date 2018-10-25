Глава ВТБ рассказал о планах банка по ипотечным ставкам

ВТБ вслед за Сбербанком может повысить ставки по ипотеке, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Евразийского экономического форума.
«Мы следим за Сбербанком, наверное, будем идти за ним, но не впереди… Возможно (в этом году — RNS)», — сказал он, отвечая на вопрос, может ли ВТБ поднять ставки по ипотеке.
Ранее в пресс-службе Сбербанка сообщили RNS, что банк с 22 октября повысил ставки по ряду ипотечных кредитов на 0,4 п.п. Изменение процентных ставок стало следствием адаптации к текущим рыночным условиям после сентябрьского увеличения ключевой ставки ЦБ, а также обусловлено общими макроэкономическими изменениями.