Путин сделал подарок бизнесу

Путин предложил продлить надзорные каникулы на 2 года

Мораторий на плановые проверки по госконтролю для малого бизнеса должен быть продлен еще на два года, заявил Владимир Путин на форуме "Опора России". По его словам, надзорные каникулы затронули более полумиллиона предпринимателей.

Владимир Путин предложил продлить надзорные каникулы для бизнеса еще на два года. Об этом президент сказал, выступая на заседании форума "Опора России", передает TVC.RU

"Для малых компаний, самозанятых граждан предлагаю продлить надзорные каникулы. Прошу правительство и Госдуму оперативно принять необходимые решения. Этот шаг — еще одно свидетельство того, что государство, общество доверяют бизнесу, рассчитывают на его ответственность, на то, что абсолютное большинство бизнесменов дорожит своей репутацией", — сказал Владимир Путин.

Президент напомнил, что трехлетний мораторий завершается в декабре. Эта мера затронула более полумиллиона предпринимателей, позволила поддержать бизнес и снизить его издержки. В то же время и общество и государство извлекли определенные уроки из этого опыта. По словам Путина, некоторые бизнесмены научились "ловко пользоваться" введенными положениями, прикрываться ими не в интересах общества и государства, а в своих корыстных интересах.