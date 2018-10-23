Ещё
Путин сделал подарок бизнесу
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.40
$
65.55
75.33
75.25
Прогноз
29.10 – 05.11
$
65.42
76.70
Индексы и котировки Brent
76.22
–0.31 Золото
1230.86
–0.01 РТС
1106.82
–0.44
Динамика валют
EUR / USD
23.10
1.1485
–0.0006
09.10
1.1491
22.10
17.10
12.10

Путин предложил продлить надзорные каникулы на 2 года 

ТВ Центр + ещё 9 4 часа назад
Мораторий на плановые проверки по госконтролю для малого бизнеса должен быть продлен еще на два года, заявил Владимир Путин на форуме "Опора России". По его словам, надзорные каникулы затронули более полумиллиона предпринимателей.
Владимир Путин предложил продлить надзорные каникулы для бизнеса еще на два года. Об этом президент сказал, выступая на заседании форума "Опора России", передает TVC.RU.
"Для малых компаний, самозанятых граждан предлагаю продлить надзорные каникулы. Прошу правительство и Госдуму оперативно принять необходимые решения. Этот шаг — еще одно свидетельство того, что государство, общество доверяют бизнесу, рассчитывают на его ответственность, на то, что абсолютное большинство бизнесменов дорожит своей репутацией", — сказал Владимир Путин.
Путин призвал упростить все процедуры ведения бизнеса
Президент напомнил, что трехлетний мораторий завершается в декабре. Эта мера затронула более полумиллиона предпринимателей, позволила поддержать бизнес и снизить его издержки. В то же время и общество и государство извлекли определенные уроки из этого опыта. По словам Путина, некоторые бизнесмены научились "ловко пользоваться" введенными положениями, прикрываться ими не в интересах общества и государства, а в своих корыстных интересах.
"Практика показала, что есть сферы, где нужен постоянный, более жесткий контроль. Это касается компаний, имеющих высокий профиль риска, чья деятельность затрагивает жизнь и безопасность людей, а также работающих в специфических сферах, например, оборот драгоценных металлов", — заявил президент.
ТВ Центр: последние новости
Авиакомпании в России могут остановить работу ЦБ отозвал лицензии у московского и иркутского банков ЦБ отозвал лицензию у московского ПИР Банка
Комментарии183
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам предрекли доллар по 90 рублей60
Меркель изменила решение по газу из США1017
Цена на нефть Brent упала17
В России рухнули цены на дачи100
Польша предложила ФРГ альтернативу «Северному потоку-2»3
Видео
02:59
Россию избавят от доллара
Экономика
03:26
В России рухнули цены на дачи
Личный счет Недвижимость
02:26
Путин сделал подарок бизнесу
Компании Экономика
11:35
Россиянам предрекли доллар по 90 рублей
Личный счет Недвижимость
00:59
Цена на нефть Brent упала
Рынки
11:35
Доллар резко упал
Рынки
04:43
Лето готовит россиянам неприятный сюрприз
Экономика Личный счет
04:04
Россиянам объяснили суть дедолларизации
Экономика
04:04
В России вознамерились ограничить Google
Компании Интернет
03:24
США нанесут еще один «удар» мировой экономике
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение