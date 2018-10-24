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«Яндекс» и Сбербанк запустили маркетплейс «Беру»
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«Яндекс» и Сбербанк запустили маркетплейс «Беру» 

ТАСС + ещё 9 5 часов назад
Фото: beru.ru
Сбербанк и "Яндекс" спустя пять месяцев тестирования запустили маркетплейс "Беру". Об этом говорится в сообщении компании.
За время тестирования на площадке размещены около 100 тыс. товаров. При этом за период тестирования клиенты "Беру" сделали более 180 тыс. заказов.
"Сейчас на "Беру" девять категорий [товаров], осенью мы добавили две новых — аптечные товары и продукты питания. В будущем мы планируем добавлять новые категории и расширять ассортимент", — сказал генеральный директор "Яндекс. Маркета" Максим Гришаков на презентации маркетплейса.
Гришаков добавил, что платформу "Беру" ежемесячно посещали 3,5 млн человек.
Официальное открытие маркетплейса предполагает запуск программы лояльности — "Беру Бонусы", уточняется в пресс-релизе компании.
"Совершая покупки, люди будут получать скидки или бесплатную доставку для будущих заказов. "Беру" позволяет накапливать бонусы: если у пользователя наберется достаточно бонусов для оплаты товара, он сможет купить его по символической цене 1 рубль", — указывается в сообщении.
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