«Яндекс» и Сбербанк запустили маркетплейс «Беру»

Сбербанк и "Яндекс" спустя пять месяцев тестирования запустили маркетплейс "Беру". Об этом говорится в сообщении компании.

За время тестирования на площадке размещены около 100 тыс. товаров. При этом за период тестирования клиенты "Беру" сделали более 180 тыс. заказов.

"Сейчас на "Беру" девять категорий [товаров], осенью мы добавили две новых — аптечные товары и продукты питания. В будущем мы планируем добавлять новые категории и расширять ассортимент", — сказал генеральный директор "Яндекс. Маркета" Максим Гришаков на презентации маркетплейса.

Гришаков добавил, что платформу "Беру" ежемесячно посещали 3,5 млн человек.

Официальное открытие маркетплейса предполагает запуск программы лояльности — "Беру Бонусы", уточняется в пресс-релизе компании.