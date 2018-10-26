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Чиновники хотят изучить налоговую нагрузку на бизнес
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Чиновники хотят изучить налоговую нагрузку на бизнес 

Ведомости 4 часа назад
Тема совещания у вице-премьера Дмитрия Козака в среду была далека от горнодобывающей отрасли — вместе с нефтяниками он обсуждал, как не допустить роста цен на бензин и не велика ли налоговая нагрузка на них. Но во время этой дискуссии чиновники задумались о налогах других компаний. Было решено изучить нагрузку на добывающие и обрабатывающие отрасли, рассказали «Ведомостям» два участника совещания и федеральный чиновник.
Нефтяники платят больше НДПИ, чем угольные или калийные компании, и это не совсем справедливо, считает один из участников совещания. На эти две отрасли нагрузка действительно может вырасти, но сначала нужно проанализировать ее, говорит чиновник финансово-экономического блока. Козак предложил комплексно посмотреть на сбалансированность налоговой нагрузки на разные отрасли и представить результаты к весне 2019 г., рассказывает он: нужно разобраться во всех отраслевых и индивидуальных льготах, чтобы перерабатывающие отрасли были поощрены больше, чем добывающие. Дисбаланс в фискальной нагрузке действительно есть, считает человек, близкий к одному из участников совещания, например, у золотодобытчиков рентабельность по EBITDA в 2017 г. превысила 50%.
Представитель Козака отказался от комментариев. Ранее Козак уже предлагал провести инвентаризацию льгот — но лишь для нефтяников. На совещании обсуждалась только возможность оценить уровень фискальной нагрузки, говорит представитель Минфина. Представители Evraz, «Мечела», СУЭК и «Уралкалия» отказались от комментариев.
Повышение налоговой нагрузки на угольные, металлургические и химические компании периодически обсуждается минимум последние 10 лет, вспоминает руководитель аналитического отдела BCS Global Markets Кирилл Чуйко. Последний раз сделать это в письме президенту Владимиру Путину предложил его помощник Андрей Белоусов: рассмотреть идею изъять сверхдоходы от роста цен на их продукцию и ослабления курса рубля. Перечисленные в письме 14 компаний, по его расчетам, могли бы доплатить в бюджет 513,66 млрд руб. Налоговая нагрузка у нефтяников и «Газпрома» выше (13–50%), чем у металлургов (4–17%), писал Белоусов. Нужно распределить ее более равномерно, объяснял он «Ведомостям». Правительство от повышения налогов летом отказалось, и сейчас чиновники обсуждают с бизнесом увеличение инвестиций, в том числе в инфраструктуру. Но идея изучить налоговую нагрузку на горнодобывающие компании связана именно с письмом Белоусова, признает чиновник.
Нагрузку на некоторые добывающие компании можно было бы увеличить, считает замдиректора ЦМАКПа Владимир Сальников, классический пример — калийные удобрения: сектор крайне рентабелен, компании преимущественно экспортируют сырье и доля добавленной стоимости в производстве невелика. Так, рентабельность по EBITDA «Уралкалия» по итогам 2017 г. составила 61% согласно отчетности компании по МСФО.
С угольными компаниями ситуация сложнее, продолжает Сальников: у них велики расходы на транспортировку. При средней себестоимости добычи качественного угля 3500 руб. за 1 т и конечной ценой 7000 руб. прибыль составляет около 1000 руб., все остальное съедают транспортировка, перевалка и обработка, говорит аналитик АКРА Максим Худалов. Сейчас НДПИ на уголь фиксированный и зависит только от вида угля (бурого или каменного), который добывает компания, говорит директор по металлургии и горной добыче Prosperity Capital Management Николай Сосновский: несколько десятков рублей с тонны. Такой налог был установлен из-за высокой волатильности на мировом рынке, объясняет он: цены на уголь цикличны, поэтому повышение НДПИ может сулить большие поступления в бюджет лишь на какое-то время. Если цены пойдут вниз — а это обязательно произойдет в ближайшее время, — то возросший НДПИ станет болезненным для угольных компаний, предупреждает Худалов: это может привести к закрытию предприятий, в основном добывающих уголь подземным способом. Комплексное повышение налоговой нагрузки на горнодобывающие отрасли может дополнительно принести бюджету лишь около 200 млрд руб., оценивает Чуйко, более высокие изъятия приведут к стрессу.
Представитель золотодобывающей компании «Полюс» не ответил на запрос, отправленный вечером.
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