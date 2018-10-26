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Выручка Alphabet выросла до $33,7 млрд
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Выручка Alphabet выросла до $33,7 млрд 

ТАСС + ещё 7 26 октября 2018
Фото: ТАСС
Американская корпорация Alphabet, владеющая Google, зафиксировала по итогам третьего квартала выручку в размере $33,7 млрд Об этом свидетельствует опубликованная в четверг корпоративная отчетность.
Аналитики ожидали, что за трехмесячный период, завершившийся 30 сентября, выручка достигнет $34 млрд Показатель продемонстрировал рост на 21% по сравнению с итогами третьего квартала 2017 года. Тогда выручка составила $27,8 млрд долларов.
Согласно последним данным, компания зафиксировала прибыль в размере $9,2 млрд, по $13,06 в расчете на акцию. Аналитики полагали, что последний показатель составит $10,45 на акцию. По итогам третьего квартала 2017 года прибыль достигла $6,7 млрд, по $9,57 на акцию.
Стоимость ценных бумаг Alphabet на момент завершения торговой сессии в США увеличилась на 4,4% до $1103,59. Всего за минувший год акции Alphabet прибавили в цене около 4,7%. Как отметила финансовый директор Alphabet и Google Рут Порат, успешному развитию способствовало, в частности, то, что все больше людей пользуются поисковыми сервисами на мобильных устройствах.
Google — американская транснациональная публичная корпорация, инвестирующая в интернет-поиск и рекламные технологии, а также занимающаяся разработкой онлайн-сервисов и высокотехнологичных продуктов. Компания, основанная Ларри Пейджем и Сергеем Брином, впервые была зарегистрирована как частное предприятие в сентябре 1998 года, а сейчас является частью холдинга Alphabet. Ее штаб-квартира находится в городе Маунтин-Вью (штат Калифорния).
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