Выручка Alphabet выросла до $33,7 млрд

Американская корпорация Alphabet, владеющая Google , зафиксировала по итогам третьего квартала выручку в размере $33,7 млрд Об этом свидетельствует опубликованная в четверг корпоративная отчетность.

Аналитики ожидали, что за трехмесячный период, завершившийся 30 сентября, выручка достигнет $34 млрд Показатель продемонстрировал рост на 21% по сравнению с итогами третьего квартала 2017 года. Тогда выручка составила $27,8 млрд долларов.

Согласно последним данным, компания зафиксировала прибыль в размере $9,2 млрд, по $13,06 в расчете на акцию. Аналитики полагали, что последний показатель составит $10,45 на акцию. По итогам третьего квартала 2017 года прибыль достигла $6,7 млрд, по $9,57 на акцию.

Стоимость ценных бумаг Alphabet на момент завершения торговой сессии в США увеличилась на 4,4% до $1103,59. Всего за минувший год акции Alphabet прибавили в цене около 4,7%. Как отметила финансовый директор Alphabet и Google Рут Порат, успешному развитию способствовало, в частности, то, что все больше людей пользуются поисковыми сервисами на мобильных устройствах.