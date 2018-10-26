«Победа» закрывает рейсы в Грузию из регионов

Лоукостер "Победа", входящий в группу "Аэрофлот" , закроет рейсы в Тбилиси из регионов (Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга и Перми) до 1 ноября. Об этом говорится в сообщении компании.

По данным авиаперевозчика, грузинские авиавласти отказали компании в выдаче разрешения на эти направления. Авиакомпания "Победа" начала оповещение клиентов об отмене рейсов и полный возврат денежных средств.

"Низкобюджетная авиакомпания "Победа", входящая в Группу "Аэрофлот", вынуждена отменить запланированные рейсы в Тбилиси из Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга и Перми на период по 1 ноября 2018 года в связи с отказом грузинских авиационных властей в выдаче разрешения на полеты по маршрутам, на которых "Победа" является назначенным перевозчиком от имени Российской Федерации", — говорится в сообщении "Победы".

Лоукостер начал продажу билетов по этим направлениям в июле — августе 2018 года, на данный момент забронировано свыше 17 тыс. билетов. Полеты из Перми и Екатеринбурга планировалось начать 29 и 30 октября, Казани — с 1 ноября. Рейсы из Санкт-Петербурга в Тбилиси были открыты в конце марта. Также сейчас осуществляются рейсы в Тбилиси из Ростова-на-Дону.

Более того, как сообщает "Победа", грузинская авиакомпания Georgian Airways "получила разрешение от российских авиационных властей на выполнение всех заявленных рейсов из Тбилиси в регионы РФ, к обслуживанию которых не была допущена российская авиакомпания "Победа".