Стало известно об утечке данных сотрудников Сбербанка

«Коммерсантъ» узнал об утечке данных сотрудников Сбербанка

На специализированном форуме phreaker.pro была выложена база, в которых содержатся данные сотрудников Сбербанка . Об этом пишет «Коммерсантъ». По данным газеты, в документе содержалось 421 000 записей, в которых указаны фамилия, имя, отчество сотрудников банка, а также их логины для входа в операционную систему, которые в большинстве случаев совпадают с адресами их почты.

Базу выложил неизвестный пользователь. Она доступна бесплатно зарегистрированным пользователям форума.

Это подлинная база, данные в документе актуальны на 1 августа 2018 г., отмечает «Коммерсантъ». Издание сравнило адреса электронной почты некоторых непубличных менеджеров Сбербанка с собственной базой данных. Кроме того, один из сотрудников Сбербанка и представитель сторонней организации, связанной с информационной безопасностью банка, подтвердил газете подлинность документа. В пресс-службе Сбербанка «Коммерсанту» сказали, что там известно о публикации: эта адресная книга доступна всем сотрудникам Сбербанка и «не несет угрозы раскрытия их персональных данных».