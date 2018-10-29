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Стало известно об утечке данных сотрудников Сбербанка
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«Коммерсантъ» узнал об утечке данных сотрудников Сбербанка 

Ведомости 2 часа назад
На специализированном форуме phreaker.pro была выложена база, в которых содержатся данные сотрудников Сбербанка. Об этом пишет «Коммерсантъ». По данным газеты, в документе содержалось 421 000 записей, в которых указаны фамилия, имя, отчество сотрудников банка, а также их логины для входа в операционную систему, которые в большинстве случаев совпадают с адресами их почты.
Базу выложил неизвестный пользователь. Она доступна бесплатно зарегистрированным пользователям форума.
Это подлинная база, данные в документе актуальны на 1 августа 2018 г., отмечает «Коммерсантъ». Издание сравнило адреса электронной почты некоторых непубличных менеджеров Сбербанка с собственной базой данных. Кроме того, один из сотрудников Сбербанка и представитель сторонней организации, связанной с информационной безопасностью банка, подтвердил газете подлинность документа. В пресс-службе Сбербанка «Коммерсанту» сказали, что там известно о публикации: эта адресная книга доступна всем сотрудникам Сбербанка и «не несет угрозы раскрытия их персональных данных».
О проблеме знает президент Сбербанка Герман Греф, сказал источник «Коммерсанта» в банке. По его словам, Греф уже выразил свое недовольство. Источники газеты утверждают, что скорее всего этот документ опубликовал кто-то из сотрудников Сбербанка — действующий или бывший.
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