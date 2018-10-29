«Газпром» останется без главного врага

Главный враг «Газпрома» будет расформирован

На основе «Нафтогаза» будут созданы две компании — одна по добыче газа, другая — по транспортировке и хранению, сказал украинский премьер.

«В любом случае разъединение «Нафтогаза» неизбежно: это предусматривает европейское законодательство. Таково требование ЕС, и если мы хотим стать единой частью энергетического сообщества, энергетической системы, должны пойти на этот шаг», — заявил глава правительства в интервью изданию «Укринформ».

Он подчеркнул, что на этот шаг правительство заставляет пойти европейское законодательство — Третий энергетический пакет, регулирующий вопросы энергетики на территории Евросоюза.