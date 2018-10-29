«Газпром» останется без главного врага

Украинский «Нафтогаз» будет расформирован, сообщил глава правительства Украины Владимир Гройсман.
На основе «Нафтогаза» будут созданы две компании — одна по добыче газа, другая — по транспортировке и хранению, сказал украинский премьер.
«В любом случае разъединение «Нафтогаза» неизбежно: это предусматривает европейское законодательство. Таково требование ЕС, и если мы хотим стать единой частью энергетического сообщества, энергетической системы, должны пойти на этот шаг», — заявил глава правительства в интервью изданию «Укринформ».
Он подчеркнул, что на этот шаг правительство заставляет пойти европейское законодательство — Третий энергетический пакет, регулирующий вопросы энергетики на территории Евросоюза.
Гройсман не назвал точной даты ликвидации госкомпании. По его словам, сначала независимый наблюдательный совет должен предложить план реорганизации, а «Газпром» должен выплатить присужденные «Нафтогазу» Стокгольмским арбитражем 2,6 млрд долларов.