«Первый канал» хотят засудить за «Ждуна» 

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск компании CD Land к «Первому каналу» о неправомерном использовании образа Ждуна, пишет «Коммерсант».
CD Land является исключительным правообладателем Ждуна в России и СНГ — в 2017 году компания выкупила права на него у автора — голландского скульптора Маргарет ван Брифорт.
Ждун представляет собой скульптуру, изображающую существо с головой морского слона и телом личинки, без ног и с человеческими руками в позе сидя. Произведение, символизирующая бесконечное терпение, стало очень популярным в России.
Как сообщает «Коммерсант», в августе CD Land взыскала 8,6 млн рублей у «Мегафона» за использование Ждуна в рекламе личного кабинета. Компания также подавала иски к «Почте России», футбольному клубу «Спартак» и интернет-магазину Ozon.