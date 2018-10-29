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«Первый канал» хотят засудить за «Ждуна»
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«Первый канал» хотят засудить за «Ждуна» 

Рамблер + ещё 27 6 часов назад
Фото: Margriet van Breevoort
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск компании CD Land к «Первому каналу» о неправомерном использовании образа Ждуна, пишет «Коммерсант».
CD Land является исключительным правообладателем Ждуна в России и СНГ — в 2017 году компания выкупила права на него у автора — голландского скульптора Маргарет ван Брифорт.
Ждун представляет собой скульптуру, изображающую существо с головой морского слона и телом личинки, без ног и с человеческими руками в позе сидя. Произведение, символизирующая бесконечное терпение, стало очень популярным в России.
Как сообщает «Коммерсант», в августе CD Land взыскала 8,6 млн рублей у «Мегафона» за использование Ждуна в рекламе личного кабинета. Компания также подавала иски к «Почте России», футбольному клубу «Спартак» и интернет-магазину Ozon.
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