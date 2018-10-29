«Первый канал» хотят засудить за «Ждуна»

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск компании CD Land к « Первому каналу » о неправомерном использовании образа Ждуна, пишет «Коммерсант».

CD Land является исключительным правообладателем Ждуна в России и СНГ — в 2017 году компания выкупила права на него у автора — голландского скульптора Маргарет ван Брифорт.

Ждун представляет собой скульптуру, изображающую существо с головой морского слона и телом личинки, без ног и с человеческими руками в позе сидя. Произведение, символизирующая бесконечное терпение, стало очень популярным в России.