Ещё
Китай снижает налоговую нагрузку для предприятий
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.65
$
65.55
74.61
74.78
Прогноз
05.11 – 12.11
$
67.30
75.78
Индексы и котировки Brent
76.33
+0.04 Золото
1217.92
+0.09 РТС
1105.33
+0.67
Динамика валют
EUR / USD
31.10
1.1343
–0.0158
17.10
1.1501
30.10
25.10
21.10

Китай снижает налоговую нагрузку для предприятий 

Вести Экономика 30 октября 2018
Фото: Wikimedia commons
Таким образом местные производители могут сократить издержки, что повышает их конкурентоспособность на внешнем рынке.
В рамках сокращения налоговой нагрузки на реальную экономику власти КНР намерены снизить до конца года размер налогов и сборов для предприятий на 1,3 трлн юаней (около $188 млрд).
"Затраты предприятий на уплату налогов и сборов в этом году, как ожидается, сократятся на 1,3 трлн юаней (около 188 млрд долларов)", — цитирует агентство Синьхуа министра финансов КНР Лю Куня.
Как отмечает китайский Минфин, в рамках реализации этих мер предусматривается «упрощение взимания НДС, а также снижение взносов на социальное страхование".
Власти КНР целенаправленно снижают налоговую нагрузку на национальную экономику. Параллельно ведется работа по предоставлению доступных кредитов. Это делается в том числе и за счет создания специальных гарантийных фондов. Таким образом, китайские компании сокращают издержки на производство товаров и услуг, что повышает их конкурентоспособность на внешних рынках.
По данным Минфина КНР, по итогам первых трех кварталов 2018 г. темпы роста бюджетных доходов и налоговых поступлений "замедлились, темпы роста от уплаты НДС составили всего 1,2% в годовом исчислении".
Вести Экономика: последние новости
Самый богатый человек мира Джефф Безос потерял за два дня более $19 млрд Прибыль ВР выросла в январе-сентябре в 2,56 раза "Газпром": строительство сухопутного участка "Турецкого потока" начнут в 2019 году
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы последствия дедолларизации России106
Сбербанк анонсировал новую услугу4
В России взлетят цены на продукты73
ЦБ отозвал лицензию у московского банка
Назван курс рубля в ноябре3
Видео
03:26
Курица резко подорожала
Экономика
03:24
Цены на бензин на грани взрыва
Экономика
08:00
Отношение банков к россиянам начало беспокоить ЦБ
Личный счет Статьи
18:39
В Европе удивились «парадоксу» российской экономики
Экономика
00:41
«Газпром» останется без главного «врага»
Компании В мире
01:05
Цены на бензин попросили поднять еще на 5 рублей
Экономика Политика
11:02
«Умные» счетчики за свет станут обязательными
Личный счет
01:15
Сейф за семью замками: как хранят данные банки России
Экономика Статьи
03:26
Курица резко подорожала
Экономика
02:12
США испугались судиться с Россией и Китаем
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение