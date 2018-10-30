Китай снижает налоговую нагрузку для предприятий

Таким образом местные производители могут сократить издержки, что повышает их конкурентоспособность на внешнем рынке.

В рамках сокращения налоговой нагрузки на реальную экономику власти КНР намерены снизить до конца года размер налогов и сборов для предприятий на 1,3 трлн юаней (около $188 млрд).

"Затраты предприятий на уплату налогов и сборов в этом году, как ожидается, сократятся на 1,3 трлн юаней (около 188 млрд долларов)", — цитирует агентство Синьхуа министра финансов КНР Лю Куня.

Как отмечает китайский Минфин , в рамках реализации этих мер предусматривается «упрощение взимания НДС, а также снижение взносов на социальное страхование".

Власти КНР целенаправленно снижают налоговую нагрузку на национальную экономику. Параллельно ведется работа по предоставлению доступных кредитов. Это делается в том числе и за счет создания специальных гарантийных фондов. Таким образом, китайские компании сокращают издержки на производство товаров и услуг, что повышает их конкурентоспособность на внешних рынках.

По данным Минфина КНР, по итогам первых трех кварталов 2018 г. темпы роста бюджетных доходов и налоговых поступлений "замедлились, темпы роста от уплаты НДС составили всего 1,2% в годовом исчислении".