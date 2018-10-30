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Самый богатый человек в истории резко обеднел
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Самый богатый человек в истории резко обеднел 

Lenta.ru + ещё 15 2 часа назад
Фото: Regina Wagner / Globallookpress.com
Основатель Amazon Джефф Безос потерял 19,2 миллиарда долларов за два дня из-за падения котировок акций компании, пишет Bloomberg. Тем самым он побил своеобразный рекорд потерь, ранее принадлежавший владельцу Facebook Марку Цукербергу.
26 октября акции Amazon на бирже NASDAQ упали на 7,8 процента, 29 октября — еще на 6,3 процента. Падение не остановил даже двухдневный перерыв на выходные.
Главной причиной аналитики называют публикацию отчетности компании за третий квартал. В ней отражена выручка в 56,6 миллиарда долларов, что на 0,5 миллиарда меньше ожидавшегося показателя. Сейчас одна акция Amazon на NASDAQ стоит 1538,9 доллара.
В конце июля на фоне падения акций Facebook состояние Марка Цукерберга сократилось на 16,5 миллиарда долларов, или на 20 процентов.
Агентство оценивает текущее состояние Безоса в 128,1 миллиарда долларов по сравнению со 167,7 миллиарда в сентябре. В январе телеканал CNN назвал Безоса богатейшим человеком в истории, оценив его состояние в 105 миллиардов долларов.
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