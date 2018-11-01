Ещё
Нефтяники снизили цены на бензин
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.65
$
65.88
74.86
75.10
Прогноз
05.11 – 12.11
$
66.46
75.18
Индексы и котировки Brent
72.75
+0.03 Золото
1233.80
+0.04 РТС
1131.38
–0.34
Динамика валют
EUR / USD
01.11
1.1409
–0.0106
19.10
1.1515
31.10
26.10
22.10

Нефтяники снизили цены на топливо 

РИА Новости + ещё 2 4 часа назад
Крупнейшие нефтекомпании РФ подтвердили подписание многосторонних соглашений с правительством по топливу, вертикально интегрированные компании (ВИНК) и независимые НПЗ по состоянию на 1 ноября выполнили договоренности по снижению оптовых цен на бензины и дизтопливо, сообщил журналистам представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.
"По результатам состоявшегося 31 октября совещания в правительстве российские вертикально интегрированные нефтяные компании и независимые нефтеперерабатывающие заводы по состоянию на 1 ноября выполнили достигнутые договоренности по снижению оптовых цен на бензины и дизельное топливо, что должно привести стабилизации ситуации с розничными ценами в сегменте независимых АЗС", — сообщил Джус.
Бензин подешевел на бирже
"Крупнейшие нефтяные компании подтвердили подписание многосторонних соглашений с правительством, которые формально юридически зафиксируют данные договоренности. Однако конкретные обязательства компаний отражены в протокольных поручениях правительства по результатам состоявшихся договоренностей, которые действуют уже с 1 ноября", — отметил Джус.
По его словам, результаты биржевых торгов 1 ноября демонстрируют существенное снижение ценовых показателей в оптовом сегменте по основным видам моторного топлива.
Минэнерго, ФАС, нефтяные компании и независимые НПЗ вечером в среду на совещании у Козака согласовали меры стабилизации цен на топливном рынке, договорившись об уровне поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах. Договоренности зафиксированы в соглашениях.
Заставьте свои деньги работать, а не пылиться под подушкой. Заполните анкету и получите совет, как увеличить капитал на бирже.
Последние новости
Русская ракета против американских "Пэтриот". Стратегический фельетон Актера Даниила Страхова избили в Москве Натуральное свинство: Европа требует от РФ компенсации за контрсанкции
Комментарии63
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель поспорила с Украиной по «Северному потоку — 2»119
Раскрыт план РФ по отказу от доллара165
Россияне массово переоформляют свои кредиты4
Россиян расстроили новогодним курсом рубля160
Россияне воспротивились новому налогу621
Видео
03:26
Курица резко подорожала
Экономика В мире
01:22
Молдавия берет курс на сближение с Россией
Экономика Статьи
01:00
Россия не сумела выполнить пожелание Путина
Экономика
03:45
Денег все меньше: что будет с зарплатами
Личный счет Статьи
03:24
Цены на бензин на грани взрыва
Экономика
08:00
Отношение банков к россиянам начало беспокоить ЦБ
Личный счет Статьи
02:32
Россию сместили с первого места в нефтедобыче
Экономика В мире
11:35
Раскрыт план РФ по отказу от доллара
Экономика
18:39
В Европе удивились «парадоксу» российской экономики
Экономика
00:41
«Газпром» останется без главного «врага»
Компании В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение