Нефтяники снизили цены на бензин

Нефтяники снизили цены на топливо

Илья Джус. Крупнейшие нефтекомпании РФ подтвердили подписание многосторонних соглашений с правительством по топливу, вертикально интегрированные компании (ВИНК) и независимые НПЗ по состоянию на 1 ноября выполнили договоренности по снижению оптовых цен на бензины и дизтопливо, сообщил журналистам представитель вице-премьера Дмитрия Козака

"По результатам состоявшегося 31 октября совещания в правительстве российские вертикально интегрированные нефтяные компании и независимые нефтеперерабатывающие заводы по состоянию на 1 ноября выполнили достигнутые договоренности по снижению оптовых цен на бензины и дизельное топливо, что должно привести стабилизации ситуации с розничными ценами в сегменте независимых АЗС", — сообщил Джус.

"Крупнейшие нефтяные компании подтвердили подписание многосторонних соглашений с правительством, которые формально юридически зафиксируют данные договоренности. Однако конкретные обязательства компаний отражены в протокольных поручениях правительства по результатам состоявшихся договоренностей, которые действуют уже с 1 ноября", — отметил Джус.

По его словам, результаты биржевых торгов 1 ноября демонстрируют существенное снижение ценовых показателей в оптовом сегменте по основным видам моторного топлива.

Минэнерго, ФАС , нефтяные компании и независимые НПЗ вечером в среду на совещании у Козака согласовали меры стабилизации цен на топливном рынке, договорившись об уровне поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах. Договоренности зафиксированы в соглашениях.

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