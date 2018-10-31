ЦБ подсчитал черных кредиторов

В ЦБ рассказали о распространенных на финрынке недобросовестных и мошеннических практиках

Центробанк , разработавший концепцию противодействия недобросовестным практикам и мошенничеству на финансовом рынке, описал в документе в том числе и сами эти схемы — как общие для разных сегментов, так и специфические. Как подчеркивает регулятор, массовые злоупотребления допускают как недобросовестные потребители финансовых продуктов либо их представители, так и сами некредитные финансовые организации в лице нелояльных менеджеров и недобропорядочных посредников.

Напомним, что концепция охватывает отношения на страховом и микрофинансовом рынках, в сфере коллективных инвестиций и доверительного управления, а также на рынке ценных бумаг.

Общее

К общим для разных сегментов финансового рынка видам недобросовестных/мошеннических действий Центробанк относит кибермошенничество, безлицензионную деятельность, недобросовестные практики продаж финансовых услуг, формирование фиктивных активов.

Например, к кибермошенничеству ЦБ относит создание в Интернете лжесубъектов финансового рынка либо сайтов-дубликатов, имитирующих официальные сайты профессиональных участников, для хищения денежных средств или незаконного сбора персональных данных потенциальных клиентов. На страховом и микрофинансовом рынках к примерам кибермошеннических действий можно отнести случаи получения мошенниками онлайн-услуг путем представления недостоверных данных о действительном лице, обращающемся за услугой, или искажения иной информации, необходимой для получения финансовой услуги (получение онлайн-займа с оформлением его на третье лицо; оформление онлайн-ОСАГО с введением некорректных данных для максимального снижения размера страховой премии).

Относительно случаев безлицензионной деятельности ЦБ сообщает, что за январь — июнь 2018 года выявил 1 890 организаций, осуществлявших нелегальное кредитование («черных кредиторов»); инициировал блокировку 1 104 интернет-сайтов; в отношении 208 нелегальных форекс-дилеров направил материалы в правоохранительные органы . Кроме того, с начала 2018 года Банк России выявил 82 организации, имеющие признаки финансовых пирамид.

Безлицензионная деятельность может проявляться и в тех случаях, когда профессиональный участник рынка, обладающий разрешением на осуществление конкретного вида деятельности, занимается также иными видами деятельности, на которые лицензия ему права не дает (например, компания с лицензией на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг под видом этой деятельности организует незаконные азартные игры).

Среди тенденций, характерных для всех финансовых рынков, выделяется направление, связанное с недобросовестной практикой продаж финансовых услуг некредитных финорганизаций, в том числе с навязыванием потребителю финансовых услуг (так называемый «мисселинг»), указывают в ЦБ. В подобной ситуации представитель финансовой организации реализует финансовый продукт, искажая или утаивая от потребителя действительные условия сделки и используя в том числе низкую финансовую грамотность клиента. Например, дополнительные услуги зачастую навязываются клиентам в ОСАГО; инвестиционное страхование жизни может выдаваться за аналог банковского депозита. В процессе привлечения денежных средств клиента в секторе коллективных инвестиций и доверительного управления отмечаются случаи предоставления информации о «страховании» привлеченных средств.

В сфере обязательного пенсионного страхования практики недобросовестных продаж финансовых услуг распространены в деятельности посредников, осуществляющих привлечение в НПФ новых клиентов: клиенты вводятся в заблуждение относительно необходимости передачи накоплений в НПФ из Пенсионного фонда РФ , или их внимание не акцентируется на потере накопленного инвестиционного дохода при досрочной смене фонда. В сфере рынка ценных бумаг отмечаются недобросовестные практики, связанные с предложением финансовых услуг иностранных организаций.

Риски формирования фиктивных активов и фальсификации отчетности в той или иной степени присущи всем сегментам рынка НФО. До недавнего времени (в 2014—2015 годах) недобросовестные профессиональные участники рынка ценных бумаг (депозитарии) оказывали иным финансовым организациям (в частности, страховым) услуги, связанные с подтверждением наличия у них ценных бумаг, которыми они не располагали. В дальнейшем страховые организации включали сведения о якобы принадлежащих им ценных бумагах в свою отчетность.

В настоящее время наблюдается тенденция включения в состав активов ценных бумаг иностранных эмитентов и указания в качестве мест учета активов компаний-нерезидентов, что требует тесного взаимодействия с иностранными регуляторами финансовых рынков и замедляет выявление и обоснование данной схемы, указывают в ЦБ.

Специфическое

Кроме того, для разных сегментов финансового рынка характерны собственные типовые недобросовестные или мошеннические схемы.

Страховой рынок

Специфические типовые недобросовестные/мошеннические схемы на страховом рынке Центробанк подразделяет на внешние (со стороны потребителей и третьих лицами против имущественных интересов страховых организаций) и корпоративные. Так, среди типовых проявлений внешних мошеннических действий выделяются страхование несуществующих объектов, сокрытие информации или представление при заключении договора страхования заведомо ложных сведений о существенных обстоятельствах, влияющих на наступление страхового случая, двойное страхование, инсценировка страхового случая, завышение требований о страховой выплате. Наиболее благоприятная среда для совершения внешних мошеннических действий сформировалась в ОСАГО.

В сельскохозяйственном страховании сформировались устойчивые специфические виды мошеннических действий, связанные с получением государственных субсидий.

К основным видам корпоративных мошеннических действий можно отнести присвоение линейным персоналом страховых премий по договорам страхования с подделкой документов об оплате, заключение договора страхования после наступления страхового случая, а также иные виды пособничества, направленные на сокрытие обмана при приеме на страхование или при наступлении страхового события.

В другом разделе доклада Центробанк еще описывает схему, когда клиенту, обратившемуся в офис страховщика с намерением оформить полис ОСАГО на бумажном носителе, навязывается так называемый «электронный» полис, сгенерированный сотрудником или агентом страховой компании непосредственно из офиса. Данная деятельность направлена на искусственное завышение показателей электронных продаж в целях минимизации компаниями своего участия в системе гарантирования заключения электронного договора ОСАГО, поясняют в ЦБ.

Недобросовестные действия, совершаемые руководителями или собственниками страховых организаций (или в их интересах), направлены на сокрытие от органа страхового надзора неустойчивого финансового положения страховой организации либо фактов хищения активов. В числе прочего отмечается, что страховой бизнес может использоваться для противоправного вывода денежных средств в теневой оборот и за границу посредством заключения фиктивных договоров перестрахования.

Микрофинансовый рынок

Основные недобросовестные схемы на микрофинансовом рынке делятся на два направления: посягательство на активы, принадлежащие финансовым организациям, и посягательство на активы, принадлежащие инвесторам и привлекаемые финансовыми организациями с целью их дальнейшего хищения. Недобросовестные действия, связанные с посягательством на активы инвесторов, часто маскируются под обычную деятельность МФО по выдаче займов и привлечению фондирования, и реакция на них не всегда может быть оперативной, признают в ЦБ.

Рынок ценных бумаг, коллективных инвестиций и доверительного управления

С учетом того, что предметом посягательств являются ценные бумаги и денежные средства, одним из основных видов недобросовестных (мошеннических) действий является хищение данных активов, а в подавляющем большинстве случаев пострадавшим лицом является клиент финансовой организации, которому наносится реальный ущерб, отмечают в Центробанке.

Недобросовестные действия регулятор разделяет на две группы: те, целью которых является хищение активов клиентов (например, путем злоупотребления доверием или введения клиентов в заблуждение), и недобросовестные практики, способные создать угрозу правам и законным интересам клиентов. К последним относится использование профучастниками активов клиентов в интересах собственников и аффилированных лиц; передача профучастником активов клиента в «псевдодоверительное» управление третьим лицам; «утеря» активов клиентов в случае аннулирования лицензий профучастника (как результат — предусмотренный законодательством возврат активов клиентам не осуществляется).

На пенсионном рынке недобросовестная практика часто реализуется со стороны третьих лиц (агентов) в отношении потенциальных клиентов с целью получить вознаграждение за их привлечение в фонд.