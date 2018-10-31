В PayPal произошел сбой

Пользователи сообщили о сбое в работе платежной системы PayPal

Сбой в работе платежной системы PayPal наблюдается в среду по всему миру. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

О неполадках сообщают пользователи из Великобритании, Германии, Франции, Испании, Греции, а также США, Австралии, Индии, Японии и ЮАР.

Отмечается, что 55% из тех, кто сообщил о сбое, испытывают проблемы с входом в систему, 26% не могут открыть сайт PayPal, 18% пользователей жалуются на невозможность произвести оплату.