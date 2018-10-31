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В PayPal произошел сбой
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Пользователи сообщили о сбое в работе платежной системы PayPal 

ТАСС + ещё 2 50 минут назад
Фото: © AP Photo/Jeff Chiu
Сбой в работе платежной системы PayPal наблюдается в среду по всему миру. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
О неполадках сообщают пользователи из Великобритании, Германии, Франции, Испании, Греции, а также США, Австралии, Индии, Японии и ЮАР.
Отмечается, что 55% из тех, кто сообщил о сбое, испытывают проблемы с входом в систему, 26% не могут открыть сайт PayPal, 18% пользователей жалуются на невозможность произвести оплату.
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