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Названы лучшие сосиски
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Названы лучшие сосиски 

Lenta.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» провел исследование сосисок. Специалисты проверили продукцию пяти брендов: «Черкизово», «Дымов», «Клинский», «Окраина» и «Ближние горки».
В исследовании приняли участие сотрудники Федерального научного центра пищевых систем имени Горбатого РАН. Они оценивали сосиски по нескольким критериям, среди которых пищевая ценность, уровень жирности, соответствие ГОСТу и указанному на этикетке.
Все проверенные бренды указывают, что работают по ГОСТу, но далеко не все ему соответствуют, выяснили авторы исследования. Так, в составе сосисок «Дымов» и «Клинский» обнаружен растительный углеводный компонент, запрещенный ГОСТом — он добавляется для улучшения консистенции.
Кроме того, во всех образцах, за исключением «Клинского», уровень жирности оказался ниже заявленного. Как отмечается, в этом есть свои плюсы: сосиски получились более качественными с точки зрения здорового питания.
При этом все образцы успешно прошли тест на безопасность. В целом результаты исследования опровергают сложившийся в обществе стереотип о том, что на рынке не существует качественных мясных изделий и, в частности, сосисок. В последние годы ситуация улучшается, отмечают авторы.
«Сосиски — продукт очень популярный, поэтому "Росконтроль" проверяет его из года в год. Необходимо отметить, что эта работа эффективна: все реже выявляются нарушения требований безопасности, и напротив, появляется больше товаров, которые можно рекомендовать потребителю. Если ранее, по результатам экспертизы у большинства сосисок были выявлены разного уровня несоответствия, то в последнем тесте качественными были признаны сразу три товара», — приводятся слова руководителя экспертного центра «Росконтроля» Максима Рудакова.
В итоге сосиски под брендами «Дымов» и «Клинский» занесены в черный список «Росконтроля», остальные рекомендованы к употреблению.
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