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Суд решил судьбу «Петелинки»
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Арбитражный суд назначил «Петелинке» штраф 

РИА Новости + ещё 7 22 часа назад
Фото: РИА Новости
Арбитражный суд Московской области назначил "Петелинской птицефабрике" (входит в группу "Черкизово") штраф в размере 700 тысяч рублей, приостановки деятельности предприятия не будет, сообщили журналистам в пресс-службе Россельхознадзора.
"Арбитражный суд Московской области назначил "Петелинской птицефабрике" штраф в размере 700 тысяч рублей, приостановки деятельности предприятия не будет. Мы считаем это решение объективным", — сказали в пресс-службе.
Россельхознадзор 3 октября сообщил об обращении в суд с заявлением о приостановке деятельности "Петелинской птицефабрики" на срок до 90 дней либо о штрафе для компании в размере от 700 тысяч до 1 миллиона рублей. Основанием для обращения послужило повторное выявление сальмонелл и листерий в продукции предприятия по итогам отбора проб в одном из магазинов в Москве.
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт 5 октября сообщил журналистам, что сомневается в вынесении судом решения о приостановке работы птицефабрики. По его словам, штраф в этой ситуации более вероятен. Данкверт также отмечал, что и "Петелинская птицефабрика", и "Черкизово" обладают хорошо оборудованными лабораториями, а группа серьезно относится к безопасности своей продукции.
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