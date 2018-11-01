Суд решил судьбу «Петелинки»

Арбитражный суд назначил «Петелинке» штраф

Арбитражный суд Московской области назначил "Петелинской птицефабрике" (входит в группу "Черкизово" ) штраф в размере 700 тысяч рублей, приостановки деятельности предприятия не будет, сообщили журналистам в пресс-службе Россельхознадзора

"Арбитражный суд Московской области назначил "Петелинской птицефабрике" штраф в размере 700 тысяч рублей, приостановки деятельности предприятия не будет. Мы считаем это решение объективным", — сказали в пресс-службе.

Россельхознадзор 3 октября сообщил об обращении в суд с заявлением о приостановке деятельности "Петелинской птицефабрики" на срок до 90 дней либо о штрафе для компании в размере от 700 тысяч до 1 миллиона рублей. Основанием для обращения послужило повторное выявление сальмонелл и листерий в продукции предприятия по итогам отбора проб в одном из магазинов в Москве.