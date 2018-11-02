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ЦБ купил рекордное количество золота
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ЦБ РФ приобрел рекордное количество золота 

ТК «Звезда» + ещё 3 9 часов назад
В «золотом банке» России сейчас находится более двух тысяч тонн металла, и на текущий момент РФ обладает 17% всех мировых золотовалютных резервов.
Центральные банки разных стран мира в третьем квартале 2018 года закупили рекордное количество золота за четырехлетний период. Крупнейшим покупателем драгоценного металла стал Банк России.
Как сообщается в докладе Всемирного золотого совета, за последний квартал центральные банки мира приобрели более 148 тонн металла. Это на 22% выше, чем за аналогичный промежуток времени в предыдущем году.
Покупателем-рекордсменом стала Российская Федерация. Центробанк РФ купил 99,2 тонны золота из всего объема в мире. Таким образом, в «золотом банке» России сейчас находится более двух тысяч тонн этого металла, и на текущий момент РФ обладает 17% всех мировых золотовалютных мира.
На втором месте — Турция, она закупила 18,5 тонны металла. Кроме того, значительные объемы золота приобрели Казахстан, Индия и Польша.
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