«Аэрофлот» намерен открыть четыре региональные базы

Совет директоров «Аэрофлота» принял решение о создании четырех региональных хабов в регионах в рамках стратегии развития компании до 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Планируется открытие базы для международных перевозок в Красноярске. Хаб станет транзитным пунктом для перевозок между Юго-Восточной Азией и Европой. Также компания рассматривает открытие новых центров для региональных перевозок в Сочи, Екатеринбурге и Новосибирске.

Сроки открытия пока не уточняются. Однако новая стратегия развития до 2023 года предполагает увеличение пассажиропотока в регионах с семи миллионов до 19 миллионов.

Сейчас «Аэрофлот» совершает рейсы из аэропорта Шереметьево . Его «дочки» «Россия», лоукостер «Победа», а также дальневосточная «Аврора» летают как из Москвы, так и минуя столицу.

На конец 2017 года объем перевозок «Аэрофлота» составил 50,1 миллиона пассажиров. Компания вошла в пятерку традиционных холдингов Европы, а также в 20 мировых. К своему столетию перевозчик намерен перевезти 100 миллионов пассажиров.