Ещё
«Аэрофлот» намерен открыть четыре региональные базы
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.60
$
65.80
74.91
75.24
Прогноз
05.11 – 12.11
$
66.46
75.18
Индексы и котировки Brent
73.07
–0.20 Золото
1233.11
+0.04 РТС
1131.38
–0.34
Динамика валют
EUR / USD
02.11
1.1437
–0.0078
19.10
1.1515
01.11
28.10
23.10

«Аэрофлот» намерен открыть четыре региональные базы 

360tv.ru + ещё 7 4 часа назад
Фото: 360tv.ru
Совет директоров «Аэрофлота» принял решение о создании четырех региональных хабов в регионах в рамках стратегии развития компании до 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
Планируется открытие базы для международных перевозок в Красноярске. Хаб станет транзитным пунктом для перевозок между Юго-Восточной Азией и Европой. Также компания рассматривает открытие новых центров для региональных перевозок в Сочи, Екатеринбурге и Новосибирске.
Сроки открытия пока не уточняются. Однако новая стратегия развития до 2023 года предполагает увеличение пассажиропотока в регионах с семи миллионов до 19 миллионов.
Сейчас «Аэрофлот» совершает рейсы из аэропорта Шереметьево. Его «дочки» «Россия», лоукостер «Победа», а также дальневосточная «Аврора» летают как из Москвы, так и минуя столицу.
На конец 2017 года объем перевозок «Аэрофлота» составил 50,1 миллиона пассажиров. Компания вошла в пятерку традиционных холдингов Европы, а также в 20 мировых. К своему столетию перевозчик намерен перевезти 100 миллионов пассажиров.
360tv.ru: последние новости
Центробанк приобрел рекордные для него 92,2 тонны золота ЦБ рассказал, как будет бороться с мошенничеством на финансовом рынке Росконтроль проверил качество российских сосисок
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кого освободят от налога на дом, квартиру и гараж19
Лекарства резко подорожают218
Сколько россияне переплачивают за жилье47
Раскрыт план РФ по отказу от доллара175
Меркель поспорила с Украиной по «Северному потоку — 2»119
Видео
03:26
Курица резко подорожала
Экономика В мире
01:22
Молдавия берет курс на сближение с Россией
Экономика Статьи
01:00
Россия не сумела выполнить пожелание Путина
Экономика
03:45
Денег все меньше: что будет с зарплатами
Личный счет Статьи
03:24
Цены на бензин на грани взрыва
Экономика
08:00
Отношение банков к россиянам начало беспокоить ЦБ
Личный счет Статьи
02:32
Россию сместили с первого места в нефтедобыче
Экономика В мире
11:35
Раскрыт план РФ по отказу от доллара
Экономика
18:39
В Европе удивились «парадоксу» российской экономики
Экономика
00:41
«Газпром» останется без главного «врага»
Компании В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение