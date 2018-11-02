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Брюссель откажется от российских SSJ-100
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СМИ: Brussels Airlines откажется от российских SSJ-100 

BFM.RU + ещё 16 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Brussels Airlines отказывается от дальнейшей эксплуатации российских Sukhoi SuperJet — 100 (SSJ-100). Бельгийская авиакомпания сделает ставку на самолеты канадской компании Bombardier, сообщает газета L'Echo. Перевод статьи приводит ТАСС.
По ее данным, бельгийская компания заключила договор на лизинг четырех SSJ-100 с ирландской CityJet в прошлом году. Однако, утверждает издание, этим летом у новых самолетов начали возникать неисправности. Усугублялась ситуация отсутствием перевода некоторых руководств по эксплуатации с русского языка, из-за чего компания была вынуждена обращаться за технической поддержкой к российским специалистам. Все это приводило к отмене и переносу запланированных вылетов.
Директор Brussels Airlines Кристина Фоэрстер заявила, что намерена в кратчайшие сроки избавиться от SSJ-100, и в конце октября бельгийская компания заключила новый договор с CityJet на лизинг канадских Bombardier CRJ-900. Один самолет уже заменил SSJ-100 на маршруте Брюссель — Нант. С 1 марта 2019 года, после окончания действующего договора, три оставшихся российских машины также должны исчезнуть из ангаров Brussels Airlines.
SSJ-100 — первый гражданский самолет, разработанный в РФ. Он относится к семейству региональных судов, дальность полета базовой версии — 4,4 тыс. км, вместимость — 98 пассажиров. Производство SSJ-100 началось в 2011 году.
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