В России требуют запретить BlaBlaCar

В России потребовали закрыть сервис BlaBlaCar

Против российского представительства французского сервиса BlaBlaCar ООО "Комьюто Рус" подан коллективный иск со стороны автоперевозчиков с требованием блокировки сервиса. Пресс-релиз с приложенным документом поступил в редакцию РИА Новости

Сервис для поиска попутчиков обвиняют в помощи нелегальным перевозчикам, которые пользуются им для ухода от налогов и расходов на обеспечение безопасности, а также платно перевозят пассажиров, прикрывая это термином "компенсация затрат на топливо".

В исковом заявлении утверждается, что сервис организует перевозки, не располагая информацией о наличии у водителей прав и лицензии на пассажирские перевозки, их состоянии здоровья и техническом состоянии самих транспортных средств.

Согласно иску, истцы просят суд признать информацию на сайте и в мобильном приложении BlaBlaCar запрещенной на территории России, а также внести BlaBlaCar в реестр запрещенных ресурсов.

Ранее аналогичное решение уже выносилось судом, однако было отменено. В сентябре 2017 года Тимашевский суд Краснодарского края признал информацию о совместных поездках на сайте BlaBlaCar "запрещенной к распространению" на территории России, сочтя, что через сайт осуществляются нелегальные перевозки пассажиров.

Юристы BlaBlaCar обратились в Краснодарский крайсуд с апелляцией. Они заявляли, что райдшеринг (совместное использование частной машины с помощью онлайн-сервисов поиска попутчиков) не нарушает законов России. В итоге решение нижестоящей инстанции было отменено.

На сайте BlaBlaCar водители могут опубликовать информацию о поездке и найти себе попутчиков. Компания основана в 2006 году в Париже. В России она начала работать в феврале 2014 года. Сегодня у BlaBlaCar более 50 миллионов пользователей по всему миру.