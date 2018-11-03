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В России требуют запретить BlaBlaCar
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В России потребовали закрыть сервис BlaBlaCar 

РИА Новости + ещё 19 2 часа назад
Фото: Reuters
Против российского представительства французского сервиса BlaBlaCar ООО "Комьюто Рус" подан коллективный иск со стороны автоперевозчиков с требованием блокировки сервиса. Пресс-релиз с приложенным документом поступил в редакцию РИА Новости.
Сервис для поиска попутчиков обвиняют в помощи нелегальным перевозчикам, которые пользуются им для ухода от налогов и расходов на обеспечение безопасности, а также платно перевозят пассажиров, прикрывая это термином "компенсация затрат на топливо".
В исковом заявлении утверждается, что сервис организует перевозки, не располагая информацией о наличии у водителей прав и лицензии на пассажирские перевозки, их состоянии здоровья и техническом состоянии самих транспортных средств.
Согласно иску, истцы просят суд признать информацию на сайте и в мобильном приложении BlaBlaCar запрещенной на территории России, а также внести BlaBlaCar в реестр запрещенных ресурсов.
Ранее аналогичное решение уже выносилось судом, однако было отменено. В сентябре 2017 года Тимашевский суд Краснодарского края признал информацию о совместных поездках на сайте BlaBlaCar "запрещенной к распространению" на территории России, сочтя, что через сайт осуществляются нелегальные перевозки пассажиров.
Юристы BlaBlaCar обратились в Краснодарский крайсуд с апелляцией. Они заявляли, что райдшеринг (совместное использование частной машины с помощью онлайн-сервисов поиска попутчиков) не нарушает законов России. В итоге решение нижестоящей инстанции было отменено.
На сайте BlaBlaCar водители могут опубликовать информацию о поездке и найти себе попутчиков. Компания основана в 2006 году в Париже. В России она начала работать в феврале 2014 года. Сегодня у BlaBlaCar более 50 миллионов пользователей по всему миру.
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