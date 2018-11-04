Новый план: что Украина требует за «Северный поток — 2»

Украина объявила о плане «Б» по противодействию строительству Россией «Северного потока — 2». Этот план включает попытку компенсировать финансовые убытки через арбитраж. Размер претензий — $12 млрд

«Нафтогаз» Украины приступил к реализации плана «Б» в связи со строительством Россией «Северного потока — 2». Об этом в воскресенье заявил главный исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в эфире телеканала ZIK Витренко признал, что «Северный поток — 2» будет построен в любом случае, несмотря на усилия Украины по остановке его строительства. «Северный поток — 2» строится в обход Украины. При этом немецкое правительство и бизнес поддерживают российский проект. Германия настаивает на том, чтобы после введения «Севпотока — 2» транзит газа через территорию Украины сохранился.

«Нафтогаз» уже приступил к выполнению плана «Б», уточнил Витренко. Суть плана — добиться компенсации финансовых убытков из-за потери транзита газа.

«Мы уже инициировали новый арбитраж, который, фактически, уже начался, где мы требуем более $12 млрд, из которых десять — это, фактически, компенсация за то, что не будет транзита через территорию Украины после 2019 года», — сказал Витренко.

Как предполагается, «Севпоток — 2» будет введен в эксплуатацию в конце следующего года.

Меркель поддерживает Россию

Компенсация убытков — это все-таки резервный вариант, уточнил Витренко. По его словам, «первый вариант — план „А“ — это сохранить транзит». В Киеве неоднократно заявляли, что хотят остаться транзитером российского газа в Европу. В связи с этим Украина выступает категорически против прокладки новых газопроводов в обход ее территории.

Отвечая на вопрос об обещаниях канцлера Германии Ангелы Меркель сохранить транзит газа через Украину, Витренко отметил, что ему про эти обещания «ничего не известно» и что четких гарантий от Европы Украина не получала.

Между тем канцлер Меркель не раз заявляла, что Германия настаивает за предоставлении гарантий транзита газа через территорию Украины после строительства «Северного потока — 2», однако подчеркнула, что Берлин не так критичен в этом вопросе, как Киев.

Она предположила, что переговоры с Россией о сохранении транзитной роли Украины ведутся, а также подчеркнула важность доходов от транзита газа для бюджета страны.

«Нам известно, что Украина отклоняет этот проект. Я менее критично рассматриваю этот проект и выступаю за то, чтобы были гарантии для Украины, чтобы Украина сохранила свою транзитную роль», — цитировал Меркель телеканал «112 Украина».

Канцлер Германии напомнила, что помимо «Северного потока — 2» еще существует «Турецкий поток», и таким образом газовые коридоры расширяются и Европа не впадает в зависимость от России в сфере энергетики.

Необходимость введения «Северного потока — 2» для Германии ранее 1 ноября пояснял председатель Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле . «Мы надеемся, что, несмотря на все проблемы, проект „Северный поток — 2“, который сейчас строится, будет реализован в полном объеме и в соответствии с указанными строками», — сказал Бюхеле.

Он сказал, что значение «Северного потока — 2» возрастает в связи с предстоящим отказом Германии от атомной энергетики и использования угля.

Чтобы ФРГ смогла реализовать свои цели в области экологии, а также для обеспечения Европы «чистым топливом», стране необходим дополнительный природный газ, который поставляется через Украину, добавил Бюхеле.

В октябре позиция Германии по строительству российского газопровода была подтверждена и на правительственном уровне. Заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер во время брифинга в правительстве 26 октября заявила, что позиция Германии по газопроводу «Северный поток — 2» остается неизменной. Деммер подчеркнула, что у Германии нет новой позиции по этому вопросу.

«Могу повторить еще раз позицию правительства ФРГ по «Северному потоку — 2». Она остается неизменной. Речь идет прежде всего о коммерческом проекте», — сказала Деммер.

Против реализации проекта выступает несколько стран, в частности, Украина. В Киеве опасаются потерять прибыль от транзита российского газа в Европу. США также против строительства газопровода, поскольку вынашивают планы по экспорту в Евросоюз СПГ. Помимо этого, лидеры Латвии, Литвы и Польши считают проект политически мотивированным.

«Россия создает в Европе послушные правительства»

С критикой «Северного потока — 2» выступа например, польский президент Анджей Дуда . По его мнению, этот проект поставить под угрозу европейскую энергетическую безопасность.

Мерфи отмечает, что большая часть Европы полагается на российские энергоресурсы. Россия же использует свое доминирование на европейском рынке, а также коррупцию, взяточничество и пропаганду, чтобы «подорвать» западные институты и оказать влияние на страны ЕС так, чтобы они не могли противостоять РФ, утверждает сенатор.

Цель России — создать в Европе «гибкие правительства», которые будут не в состоянии оказать сопротивление.

Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент политического влияния.