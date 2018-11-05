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«Русал» оформил российскую прописку
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Совет директоров «Русала» решил перерегистрировать компанию в России 

РИА Новости + ещё 26 2 часа назад
Совет директоров "Русала" принял решение снять компанию с регистрации в Джерси и перерегистрировать в качестве международной компании в России, следует из заявления "Русала" на Гонконгской фондовой бирже.
Ранее сообщалось, что попавший под санкции США "Русал" начал подготовку к смене юрисдикции в качестве резидента в одном из специальных административных районов РФ.
"После тщательного обдумывания совет директоров решил, что это лучше всего отвечает интересам компании и акционеров", — говорится в документе.
United Company Rusal Plc (UC Rusal) ранее была зарегистрирована на острове Джерси (один из крупнейших в мире офшоров).
В начале июня источник в финансово-экономическом блоке правительства РФ сообщил, что "Русал" может стать резидентом одного из двух специальных административных районов, которые планируется создать на острове Октябрьский в Калининградской области и острове Русский во Владивостоке.
США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, внеся в так называемый "черный список" (SDN-лист) ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Олега Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами.
В четверг совет директоров еще одной компании под санкциями — En+ Group — одобрил перевод дочернего En+ Holding Limited, которое объединяет энергетический сегмент, из Республики Кипр в российскую юрисдикцию, компанию также планируется перерегистрировать в одном из специальных административных районов РФ.
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