«Русал» оформил российскую прописку

Совет директоров «Русала» решил перерегистрировать компанию в России

Совет директоров "Русала" принял решение снять компанию с регистрации в Джерси и перерегистрировать в качестве международной компании в России, следует из заявления "Русала" на Гонконгской фондовой бирже.

Ранее сообщалось, что попавший под санкции США "Русал" начал подготовку к смене юрисдикции в качестве резидента в одном из специальных административных районов РФ.

"После тщательного обдумывания совет директоров решил, что это лучше всего отвечает интересам компании и акционеров", — говорится в документе.

United Company Rusal Plc (UC Rusal) ранее была зарегистрирована на острове Джерси (один из крупнейших в мире офшоров).

В начале июня источник в финансово-экономическом блоке правительства РФ сообщил, что "Русал" может стать резидентом одного из двух специальных административных районов, которые планируется создать на острове Октябрьский в Калининградской области и острове Русский во Владивостоке.

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, внеся в так называемый "черный список" (SDN-лист) ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Олега Дерипаску и контролируемые им En+ Group "Группу ГАЗ" , "Базовый элемент" и "Русал". Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами.

В четверг совет директоров еще одной компании под санкциями — En+ Group — одобрил перевод дочернего En+ Holding Limited, которое объединяет энергетический сегмент, из Республики Кипр в российскую юрисдикцию, компанию также планируется перерегистрировать в одном из специальных административных районов РФ.