Ещё
Россия заступилась за Дерипаску и Костина
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.91
$
66.09
75.71
75.55
Прогноз
12.11 – 19.11
$
66.00
75.00
Индексы и котировки Brent
72.94
–0.37 Золото
1233.76
+0.02 РТС
1161.19
–0.17
Динамика валют
EUR / USD
07.11
1.1494
+0.0102
24.10
1.1392
06.11
01.11
28.10

Россия заступилась за Дерипаску и Костина 

Lenta.ru + ещё 61 1 час назад
Фото: РИА Новости
Решение организаторов экономического форума в Давосе не приглашать владельца группы «Ренова» Виктора Вексельберга, совладельца «Русала» Олега Дерипаску и главу госбанка ВТБ Андрея Костина повредит скорее самому форуму, нежели бизнесменам, считает Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в среду, 7 ноября.
«Дерипаска, Костин и Вексельберг стали теми, кем они стали, не благодаря Давосскому форуму, а Давосский форум стал форумом благодаря таким бизнесменам», — сказал Песков.
По мнению представителя Кремля, отказавшись пригласить российских бизнесменов, «форум рубит свои основы». В то же время он подчеркнул, что неучастие россиян в мероприятии не стоит считать проблемой.
«В Москве проводятся форумы, часть из них организуют предприниматели, упомянутые вами, все заинтересованные всегда имеют возможность приехать к нам в Россию», — напомнил Песков.
Накануне газета Financial Times сообщила, что Дерипаска, Вексельберг и Костин не будут приглашены на Всемирный экономический форум, который состоится в январе в швейцарском Давосе. По данным издания, международные организации приняли это решение из-за попадания предпринимателей в санкционный список США. Также газета пишет, что российский лидер Владимир Путин не будет участвовать в Давосе и в 2019 году.
Последние новости
Определились лидеры на выборах в Конгресс США Российские С-300 в Сирии привели в боеготовность Российская ракета успешно вывела европейский спутник на орбиту
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не поможет: бензин опять дорожает430
«Выбивалы» заинтересовались долгами по ЖКХ341
Меркель призвали отказаться от «Северного потока-2»
В России начался рост социального неравенства7
Основатель «Кэшбери» покинул Россию3
Видео
03:26
Курица резко подорожала
Экономика В мире
03:26
Россиянам нашли альтернативу вкладам
Личный счет
01:29
Никто не поможет: бензин опять дорожает
Экономика Статьи
02:59
Эксперты спрогнозировали доллару проблемы
Рынки
08:06
«Признак катастрофы»: как челноки 90-х спасали Россию
Экономика Статьи
03:30
«Выбивалы» заинтересовались долгами по ЖКХ
Личный счет Недвижимость
01:14
«Земля уходит из-под ног»
Экономика Статьи
00:27
Россиян начали наказывать за борщевик
Личный счет
00:56
«Молочку» будут выставлять по-новому
Экономика Общество
00:30
Черногорский банк потребовал от ЦБ РФ полмиллиарда
Компании Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение