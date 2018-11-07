Россия заступилась за Дерипаску и Костина

«Дерипаска, Костин и Вексельберг стали теми, кем они стали, не благодаря Давосскому форуму, а Давосский форум стал форумом благодаря таким бизнесменам», — сказал Песков.

По мнению представителя Кремля, отказавшись пригласить российских бизнесменов, «форум рубит свои основы». В то же время он подчеркнул, что неучастие россиян в мероприятии не стоит считать проблемой.

«В Москве проводятся форумы, часть из них организуют предприниматели, упомянутые вами, все заинтересованные всегда имеют возможность приехать к нам в Россию», — напомнил Песков.