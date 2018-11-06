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Секретные файлы Сбербанка утекли в Сеть
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Служебные документы Сбербанка утекли в Сеть 

Рамблер + ещё 5 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Вместе с личными данными сотрудников Сбербанка в Сеть утекли и служебные документы. Об этом сообщает «Коммерсант».
Около полутора недель назад стало известно об утечке имен и адресов электронной почты 420 тысяч сотрудников Сбербанка.
В том же файле, который был опубликован на одном из форумов и изучен специалистами, оказались не только персональные данные сотрудников кредитной организации, но и ее служебные документы.
«Они относятся к интеграции процессов разработки и эксплуатации программного обеспечения», — объяснил изданию Алексей Раевский, генеральный директор компании Zecurion.
Глава службы информационной безопасности банка из топ-30 подтвердил это, отметив, что документы — черновик проекта по конкретной системе.
При этом оба собеседника издания сошлись во мнении, что, вероятнее всего, служебные документы Сбербанка оказались в свободном доступе в Сети не в результате спланированной атаки, а вследствие неосторожности одного из его сотрудников, который пересылал эти файлы с рабочего компьютера на домашний.
В пресс-службе кредитной организации ранее уже отмечали, что инфосистемы Сбербанка не были взломаны.
«Возможность направлять информацию ограниченного доступа на внешний адрес может говорить о невысокой культуре информационной безопасности», — считает Раевский.
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