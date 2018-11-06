Секретные файлы Сбербанка утекли в Сеть

Служебные документы Сбербанка утекли в Сеть

Вместе с личными данными сотрудников Сбербанка в Сеть утекли и служебные документы. Об этом сообщает «Коммерсант».

Около полутора недель назад стало известно об утечке имен и адресов электронной почты 420 тысяч сотрудников Сбербанка.

В том же файле, который был опубликован на одном из форумов и изучен специалистами, оказались не только персональные данные сотрудников кредитной организации, но и ее служебные документы.

«Они относятся к интеграции процессов разработки и эксплуатации программного обеспечения», — объяснил изданию Алексей Раевский, генеральный директор компании Zecurion.

Глава службы информационной безопасности банка из топ-30 подтвердил это, отметив, что документы — черновик проекта по конкретной системе.

При этом оба собеседника издания сошлись во мнении, что, вероятнее всего, служебные документы Сбербанка оказались в свободном доступе в Сети не в результате спланированной атаки, а вследствие неосторожности одного из его сотрудников, который пересылал эти файлы с рабочего компьютера на домашний.

В пресс-службе кредитной организации ранее уже отмечали, что инфосистемы Сбербанка не были взломаны.