Возможности «Нафтогаза» поставили под сомнение

«Нафтогаз» вряд ли получит миллиарды «Газпрома»

Согласно пресс-релизу, опубликованному на сайте агентства, Fitch предварительно оценивает рейтинг еврооблигаций «Нафтогаза» в форме кредитных нот как приоритетный необеспеченный В-, а рейтинг восстановления активов — как RR4.

Одной из причин присуждения именно таких рейтингов в Fitch назвали невключение в оценку 2,6 миллиарда долларов, которые «Нафтогазу» присудил Стокгольмский арбитраж по делу против «Газпрома».

«Сроки их выплаты неясны», — объяснили в агентстве, напомнив, что «Газпром» опротестовал решение.

Девять месяцев назад Стокгольмский арбитраж присудил «Нафтогазу» компенсацию в размере 4,63 миллиарда долларов за недопоставленный «Газпромом» газ, а «Газпрому» — двухмиллиардный долг «Нафтогаза» за поставленный газ.