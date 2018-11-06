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Возможности «Нафтогаза» поставили под сомнение
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«Нафтогаз» вряд ли получит миллиарды «Газпрома» 

Рамблер + ещё 36 6 ноября 2018
Украинской госкомпании «Нафтогаз» едва ли удастся взыскать с российской корпорации «Газпром» почти 2,6 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража в ближайшее время. Так считают эксперты рейтингового агентства Fitch.
Согласно пресс-релизу, опубликованному на сайте агентства, Fitch предварительно оценивает рейтинг еврооблигаций «Нафтогаза» в форме кредитных нот как приоритетный необеспеченный В-, а рейтинг восстановления активов — как RR4.
Одной из причин присуждения именно таких рейтингов в Fitch назвали невключение в оценку 2,6 миллиарда долларов, которые «Нафтогазу» присудил Стокгольмский арбитраж по делу против «Газпрома».
«Сроки их выплаты неясны», — объяснили в агентстве, напомнив, что «Газпром» опротестовал решение.
Девять месяцев назад Стокгольмский арбитраж присудил «Нафтогазу» компенсацию в размере 4,63 миллиарда долларов за недопоставленный «Газпромом» газ, а «Газпрому» — двухмиллиардный долг «Нафтогаза» за поставленный газ.
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