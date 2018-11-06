Число магазинов со спиртным захотели ограничить

СМИ: в России хотят ограничить число магазинов со спиртным

Количество магазинов с алкоголем и табаком в России может сократиться в 2,5 раза — примерно до 50 магазинов на 100 тыс. человек. Экспертный совет при правительстве предложил установить лимит в зависимости от численности населения региона и его площади. Об этом сказано в отзыве на проект «Укрепление общественного здоровья» (есть у «Известий» ), документ является частью нацпроекта «Демография».

Цель проекта — повышение средней продолжительности жизни россиян до 80 лет к 2030 году. Сейчас она составляет 72,7 года.

Для достижения поставленной цели, в том числе, необходимо сократить потребление населением спиртного и сигарет. А ценовые, временные и пространственные ограничения считаются одними из самых эффективных методов в этой борьбе.