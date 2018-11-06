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Российский бизнес опасается новых санкций США
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Новых санкций США опасаются 86% представителей крупного российского бизнеса 

Ведомости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Об опасениях, связанных с возможным расширением санкций США заявили 86% крупных российских копаний, пишет РБК со ссылкой на опрос консалтинговой компании в области менеджмента — Института Адизеса. Лишь 14% бизнесменов не беспокоятся о расширении ограничений в отношении России.
В ходе исследования было опрошено 1015 собственников и гендиректоров компаний из сегмента крупного бизнеса. Из них 38% представляют промышленность, 17% — строительный сектор, 16% — транспортный, еще 14% заняты в финансовой сфере, 9% — в ИТ, 6% — в медицине.
Подавляющее большинство респондентов — 95% — сообщило, что опосредованно ощутило на себе влияние апрельских санкций. Еще 5% отметило, что под санкциями оказались их конкуренты. За новостями о новых санкциях следят 97% опрошенных. При этом расширения ограничений в ближайшие полгода ожидают даже те, кто за ними не следит.
Негативного эффекта от новых ограничений на поставки в Россию товаров или технологий ожидают 35% опрошенных. Ослабления рубля и нестабильности финансовых рынков, связанной с санкциями, опасаются еще 34% респондентов. Ключевым каналом влияния санкций 31% опрошенных считают запрет на валютные операции госбанков.
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