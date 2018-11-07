Ещё
Госпожнадзор получит новые полномочия
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.00
$
66.15
75.81
75.55
Прогноз
12.11 – 19.11
$
65.48
74.83
Индексы и котировки Brent
71.95
–0.24 Золото
1227.21
–0.05 РТС
1164.27
+0.26
Динамика валют
EUR / USD
07.11
1.1462
+0.0070
24.10
1.1392
06.11
01.11
28.10

Госпожнадзор может получить новые полномочия с начала 2020 года 

РИА Новости + ещё 17 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Новые полномочия в области государственного пожарного надзора, в том числе по проведению проверок объектов на стадии их строительства, могут вступить в силу с 1 января 2020 года, сообщил РИА Новости директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ — главный государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев.
"Скорее всего, с 1 января 2020 года. Это при самом лучшем стечении обстоятельств", — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что ряд учреждений с массовым пребыванием людей, в том числе школы и детские лагеря, могут перевести в новую категорию пожарной опасности — "чрезвычайно высокий риск". Для таких объектов хотят установить срок плановых проверок госпожнадзором один раз в год вместо трех. После принятия документа категорий пожарной опасности станет шесть.
Последние новости
Скончалась известная актриса российских сериалов Девушка, решившая унизить парня из-за кольца, получила жесткий ответ Чего больше всего боятся женщины бальзаковского возраста
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян приготовили к «страшным временам»212
Россия поставила Китаю жесткий ультиматум421
«Северный поток — 2» ждут корректировки17
Россия может остаться без нефти380
Меркель призвали отказаться от «Северного потока-2»4
Видео
03:26
Курица резко подорожала
Экономика В мире
03:26
Россиянам нашли альтернативу вкладам
Личный счет
01:29
Никто не поможет: бензин опять дорожает
Экономика Статьи
02:59
Эксперты спрогнозировали доллару проблемы
Рынки
02:09
Рублю нашли замену в цифровом пространстве
Экономика Политика
08:06
«Признак катастрофы»: как челноки 90-х спасали Россию
Экономика Статьи
03:30
«Выбивалы» заинтересовались долгами по ЖКХ
Личный счет Недвижимость
04:19
Россия поставила Китаю жесткий ультиматум
Экономика
01:14
«Земля уходит из-под ног»
Экономика Статьи
00:27
Россиян начали наказывать за борщевик
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение