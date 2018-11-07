Госпожнадзор получит новые полномочия

Госпожнадзор может получить новые полномочия с начала 2020 года

Новые полномочия в области государственного пожарного надзора, в том числе по проведению проверок объектов на стадии их строительства, могут вступить в силу с 1 января 2020 года, сообщил РИА Новости директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ — главный государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев

"Скорее всего, с 1 января 2020 года. Это при самом лучшем стечении обстоятельств", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что ряд учреждений с массовым пребыванием людей, в том числе школы и детские лагеря, могут перевести в новую категорию пожарной опасности — "чрезвычайно высокий риск". Для таких объектов хотят установить срок плановых проверок госпожнадзором один раз в год вместо трех. После принятия документа категорий пожарной опасности станет шесть.