Tesla объявила нового председателя совета директоров

Председателем совета директоров американской компании Tesla стала Робин Денхолм. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Как отмечается, Денхолм входила в совет директоров в качестве независимого директора с 2014 года.

В компании Tesla подчеркнули, что для полноценного исполнения своих обязанностей она оставит пост финансового директора и главы департамента по стратегии в австралийской телекоммуникационной компанииTelstra через 6 месяцев.

"Я верю в эту компанию, я верю в ее миссию, и с нетерпением жду того момента, когда смогу помочь Илону [Маску] и команде Tesla добиться стабильной прибыльности, а также обеспечить ценность акций компании в долгосрочной перспективе", — сказала Робин Денхолм.

Ранее сообщалось, что Tesla отстранила Илона Маска от руководства компанией и сняла его с должности председателя совета директоров.