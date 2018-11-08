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Tesla объявила нового председателя совета директоров
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Tesla объявила нового председателя совета директоров 

Газета.Ru + ещё 27 4 часа назад
Фото: Reuters
Председателем совета директоров американской компании Tesla стала Робин Денхолм. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Как отмечается, Денхолм входила в совет директоров в качестве независимого директора с 2014 года.
В компании Tesla подчеркнули, что для полноценного исполнения своих обязанностей она оставит пост финансового директора и главы департамента по стратегии в австралийской телекоммуникационной компанииTelstra через 6 месяцев.
"Я верю в эту компанию, я верю в ее миссию, и с нетерпением жду того момента, когда смогу помочь Илону [Маску] и команде Tesla добиться стабильной прибыльности, а также обеспечить ценность акций компании в долгосрочной перспективе", — сказала Робин Денхолм.
Ранее сообщалось, что Tesla отстранила Илона Маска от руководства компанией и сняла его с должности председателя совета директоров.
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