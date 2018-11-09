Нефтяники решили защититься от санкций

Российские компании «Газпромнефть» «Сургутнефтегаз» ведут ожесточенные переговоры с западными покупателями, чтобы добиться пересмотра контрактов на 2019 год. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Компании добиваются возможности перейти на оплату в евро (на данный момент расчеты производятся в долларах). Помимо этого в контракты хотят вписать пункт, оговаривающий ответственность для покупателей за задержку или отказ оплаты из-за санкций.

По словам источника, российские компании стремятся защитить себя от дальнейших санкций, покупатели в свою очередь не хотят брать все риски на себя. Сейчас стороны пытаются прийти к компромиссу.