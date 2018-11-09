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Нефтяники решили защититься от санкций
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Нефтяники решили защититься от санкций 

Lenta.ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российские компании «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз» ведут ожесточенные переговоры с западными покупателями, чтобы добиться пересмотра контрактов на 2019 год. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.
Компании добиваются возможности перейти на оплату в евро (на данный момент расчеты производятся в долларах). Помимо этого в контракты хотят вписать пункт, оговаривающий ответственность для покупателей за задержку или отказ оплаты из-за санкций.
По словам источника, российские компании стремятся защитить себя от дальнейших санкций, покупатели в свою очередь не хотят брать все риски на себя. Сейчас стороны пытаются прийти к компромиссу.
В середине сентября сообщалось, что европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге отклонил иск крупнейших российских компаний, среди которых были «Роснефть» и «Газпромнефть» об аннулировании санкций Евросоюза. В «Роснефти» посчитали это решение незаконным. Применение санкций против частных компаний, которые не участвуют в принятии политических решений, представители компании назвали юридическим произволом.
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