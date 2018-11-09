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Двум компаниям запретили платить «Газпрому»
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Суд запретил Nord Stream и Nord Stream 2 выплаты «Газпрому» 

Газета.Ru + ещё 11 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Суд в Швейцарии запретил компаниям Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG осуществлять любые выплаты "Газпрому", передает РИА "Новости" со ссылкой на российскую компанию.
Решение суда связано с обеспечительными мерами по требованию украинского "Нафтогаза".
"В результате запрета все выплаты от этих компаний "Газпрому" направляются на швейцарских приставов", — сообщили в компании.
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При этом в "Газпроме " подчеркнули, что все предпринятые ранее попытки украинской компании наложить арест на акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG оказались безуспешны.
Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозировала отказ "Нафтогазу" во взыскании миллиардов с "Газпрома".
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