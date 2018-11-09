Двум компаниям запретили платить «Газпрому»

Суд запретил Nord Stream и Nord Stream 2 выплаты «Газпрому»

Суд в Швейцарии запретил компаниям Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG осуществлять любые выплаты "Газпрому" , передает РИА "Новости" со ссылкой на российскую компанию.

Решение суда связано с обеспечительными мерами по требованию украинского "Нафтогаза"

"В результате запрета все выплаты от этих компаний "Газпрому" направляются на швейцарских приставов", — сообщили в компании.

При этом в "Газпроме " подчеркнули, что все предпринятые ранее попытки украинской компании наложить арест на акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG оказались безуспешны.