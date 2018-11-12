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Должность директора по контенту Rambler Group займет Софья Квашилава
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Должность директора по контенту Rambler Group займет Софья Квашилава 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: Рамблер
В этой должности Софья будет отвечать за стратегическое управление контентом для видеоэкосистемы Rambler Group, в которую входят объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» и онлайн-кинотеатр Okko. В сферу компетенций Софьи будут входить такие направления как ко-продакшн, развитие отношений с дистрибуторами и альтернативного контента, участие в формировании репертуарной стратегии и содействие в ее реализации.
Софья более 15 лет работает в сфере управления контентом и контент-маркетинга. Ранее занимала позиции директора по контенту в Ivi.ru и директора по продажам цифровых продуктов в The Walt Disney Company СНГ.
Екатерина Лапшина, член управляющего комитета Rambler Group:
«Должность директора по контенту — новая для Rambler Group. Ее появление связано с объявленной нами в октябре стратегией группы, в соответствии с которой онлайн и офлайн кинотеатры Rambler Groupразвиваются как части единой экосистемы медиа и развлечений. Общий взгляд на вопросы, связанные с контентом для онлайна и офлайна, а также расширение видов и жанров демонстрируемого контента, — одно из важных направлений для реализации синергетического потенциала между элементами экосистемы. Мы уверены, что координация усилий в этом направлении позволит создать уникальное контентное предложение для наших пользователей, расширить аудиторию и повысить ее лояльность».
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