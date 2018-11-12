Должность директора по контенту Rambler Group займет Софья Квашилава

В этой должности Софья будет отвечать за стратегическое управление контентом для видеоэкосистемы Rambler Group, в которую входят объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» и онлайн-кинотеатр Okko. В сферу компетенций Софьи будут входить такие направления как ко-продакшн, развитие отношений с дистрибуторами и альтернативного контента, участие в формировании репертуарной стратегии и содействие в ее реализации.

Софья более 15 лет работает в сфере управления контентом и контент-маркетинга. Ранее занимала позиции директора по контенту в Ivi.ru и директора по продажам цифровых продуктов в The Walt Disney Company СНГ.

Екатерина Лапшина, член управляющего комитета Rambler Group: