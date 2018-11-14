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Россия нашла союзника против санкций США
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Россия объединилась с Ираном против санкций США 

Lenta.ru + ещё 17 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Российская ассоциация криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) подписала соглашение о сотрудничестве с одной из ведущих экспертных организаций Ирана, которая отвечает за внедрение цифровых технологий в экономику страны, — Iran Blockchain Labs. Об этом сообщает РБК.
«Опыт представителей РАКИБ может быть использован и в Иране, где ситуация с санкциями сложнее, чем в России из-за отключения в стране SWIFT», — отметил глава РАКИБ Юрий Припачкин.
По его словам, инструменты криптоэкономики могут достаточно эффективно использоваться для обхода санкционных ограничений, поэтому этот потенциал необходимо использовать в текущей геополитической обстановке.
5 ноября США ввели новый пакет санкций против Ирана. Среди прочего, Вашингтон запретил Тегерану экспортировать нефть. Позднее, 12 ноября, компания SWIFT отключила центральный банк и другие финансовые учреждения Ирана от своей системы.
SWIFT — система, в которой банки по всему миру обмениваются информацией и данными о платежах.
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