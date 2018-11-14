Россия нашла союзника против санкций США

Россия объединилась с Ираном против санкций США

Российская ассоциация криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) подписала соглашение о сотрудничестве с одной из ведущих экспертных организаций Ирана, которая отвечает за внедрение цифровых технологий в экономику страны, — Iran Blockchain Labs. Об этом сообщает РБК.

«Опыт представителей РАКИБ может быть использован и в Иране, где ситуация с санкциями сложнее, чем в России из-за отключения в стране SWIFT», — отметил глава РАКИБ Юрий Припачкин.

По его словам, инструменты криптоэкономики могут достаточно эффективно использоваться для обхода санкционных ограничений, поэтому этот потенциал необходимо использовать в текущей геополитической обстановке.

5 ноября США ввели новый пакет санкций против Ирана. Среди прочего, Вашингтон запретил Тегерану экспортировать нефть. Позднее, 12 ноября, компания SWIFT отключила центральный банк и другие финансовые учреждения Ирана от своей системы.

SWIFT — система, в которой банки по всему миру обмениваются информацией и данными о платежах.