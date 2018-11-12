США планируют запретить сигареты с ментолом

Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов США (FDA) решило начать атаку не только на электронные сигареты. Как сказали высокопоставленные чиновники FDA, комиссар Скотт Готлиб также планирует ввести запрет на сигареты с ментолом, сообщает Dow Jones со ссылкой на The Wall Street Journal

Впрочем, для разработки нормы, запрещающей сигареты с ментолом, может потребоваться как минимум год, и еще год для того, чтобы запрет выступил в силу. Запрет сигарет с ментолом, вероятно, сильно ударит по British American Tobacco PLC, которая в США продает сигареты под брендом Newport.

Reynolds Americа, американское подразделение BAT, в 2015 году купила Lorillard Inc. и Newport, ведущий национальный бренд сигарет с ментолом, за 25 млрд долларов. По данным аналитика Cowen Вивьен Азер, в прошлом году доля сигарет с ментолом в американских продажах BAT составила 55-60% и примерно 18-20% у ее конкурента Altria Group. На их долю в суммарной прибыли BAT в США, по оценкам Piper Jaffray, приходится 25-27%, а у Altria — 15-17%. Аналогичные показатели Imperial, в число брендов которой входит Winston, равны примерно 25% и 6-8% соответственно.

В 2013 году FDA решило, что от сигарет с ментолом отказаться труднее, поэтому они, вероятно, представляют более серьезную угрозу для здоровья, чем обычные сигареты. По словам регулятора, использование сигарет, ароматизированных ментолом, скорее всего, является одной из причин роста курения среди подростков и молодых людей. Возможно, отчасти это связано с тем, что за счет ментола при курении снижается раздражение горла.

Но регулятор дал понять, что начал активно рассматривать запрет сигарет с ментолом и других ароматизированных табачных продуктов, только в прошлом году. Табачная отрасль отвергает выводы FDA. BAT не ответила на пятничную просьбу о комментариях, а представитель Altria ситуацию прокомментировать отказался.