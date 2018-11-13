Нефтяникам стало выгоднее продавать бензин в России

Нефтяные компании начали зарабатывать на внутреннем рынке больше, чем за рубежом, где цены на топливо резко обвалились — на 2,5-3,5 рубля в пересчете на литр.

В понедельник правительство и крупнейшие нефтяные компании России объявили о подписании соглашения, предполагающего заморозку цен на бензин и дизель на уровне июня до конца 2018 года. Соглашение потребовалось после весеннего скачка цен на топливо и напряженной обстановки осенью.

Обострение на топливном рынке случилось на фоне подорожания нефтепродуктов за рубежом. Цены в России привязаны к экспортному нетбэку (экспортная цена за вычетом пошлин и затрат на транспорт). Нетбэки выросли из-за слабого рубля и высоких цен на нефть, передает РБК.

Из-за «заморозки» цен на топливо в России, по расчетам EY, с 1 июня (первый раз цены были заморожены летом) до конца года нефтяники недосчитаются 200 млрд руб.

Однако 2 ноября ситуация резко изменилась: экспортный нетбэк на бензин упал ниже биржевых цен в России, что сделало внутренний рынок премиальным.

Нетбэк продолжал падать до понедельника, 12 ноября, включительно — к этому времени премия на внутреннем рынке для бензина АИ-95 составила уже 3,46 рубля на литр (цена на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже — 40,13 рубля за литр), а для АИ-92 — 2,5 рубля (биржевая цена — 37,1 рубля за литр).

При этом в сентябре литр АИ-95 стоил на бирже 40,78 рубля, а нетбэк был выше на семь рублей; примерно такой же разрыв был и весной 2018 года.

Заморозив цены на одном уровне, правительство обеспечило нефтяникам гарантированную премию. Премия на внутреннем рынке — это обычная ситуация для нефтяников, а устойчивые дисконты возникли впервые в 2018 году, сообщил старший консультант VYGON Consulting Александр Былкин.

Однако и премия, и дисконт к цене бензина на внутреннем рынке практически виртуальные: бензин из России почти не экспортируется. В соответствии с достигнутыми между правительством и нефтяниками договоренностями, до конца 2018 года компании должны будут заморозить цены на бензин и дизтопливо и держать их на уровне начала июня 2018 года.

Для каждого региона была определена индикативная оптовая цена. Кроме того, нефтяники должны будут минимум на 3% увеличить поставки бензина и дизтоплива на рынок относительно уровня 2017 года и обеспечить необходимое количество топлива для независимых сетей АЗС (в отличие от крупных холдингов у них нет заводов и месторождений).

В январе 2019 года нефтяникам разрешили поднять цены на топливо максимум на 1,7% (в связи с увеличением НДС с 18 на 20%), а после — не выше, чем на уровень инфляции (4-4,6%).

Отмечается, что Минэнерго ФАС будут проводить ежедневный мониторинг ситуации на рынке, и если хотя бы одна нефтяная компания нарушит заключенные договоренности, правительство резко повысит экспортные пошлины на нефтепродукты, сделав их заградительными.

Также ФАС и Федеральной налоговой службе поручили провести проверку владельцев независимых АЗС и «обратить особое внимание» в случае превышения цен более чем на 4% относительно установленного уровня.

Экспортный нетбэк зависел от цен на нефть и курса рубля, но в цене нефтепродуктов на зарубежном рынке также учтен размер так называемого крэк-спреда, то есть разница между ценой на нефть и ценой на нефтепродукты.

Средний крэк-спред на АИ-92 в Северо-Западной Европе (основном рынке сбыта для России) за последние три года составлял 12 долларов на баррель (настолько нефтепродукты были дороже нефти в пересчете на баррели), в августе 2018 года — 16 долларов на баррель, а в данный момент всего пять долларов.

Около месяца назад темпы роста цен на бензин на мировом рынке стали серьезно отставать от темпов роста цен на нефть, сообщил аналитик Reuters Максим Назаров . По его мнению, это произошло из-за роста спроса на другие нефтепродукты — дизель и мазут.

Компаниям выгодно сохранять переработку на высоком уровне: чтобы выпускать дизель и мазут, им требуется и производить больше бензина, хотя спрос на него не растет. Из-за избытка предложения цена на бензин падает уже месяц, потому сокращается и крэк-спред. Высокие значения крэк-спредов в летом были связаны в первую очередь с сезонным ростом спроса в США, так как в мировом потреблении бензина эта страна занимает около 35% (360 млн тонн в год), отмечает Былкин.

Снижение цен на бензин относительно цен на сырье в осенне-зимний период также характерное явление для США, однако в 2018 году оно началось раньше и оказалось более сильным, чем обычно.

На падение неибэка повлиял также пересмотр экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты (считаются от размера пошлины на нефть), которые с 1 ноября на фоне высоких цен на нефть выросли на 11%, заключает Назаров.

Ожидается, что ситуация с низкими ценами на бензин за рубежом продлится недолго, так как заводы не смогут работать при таких низких крэк-спредах.

По мнению Назарова, через одну-две недели уже при формировании плана на декабрь нефтяники могут скорректировать производство бензина, что приведет к восстановлению баланса.

Это означает, что при сохранении текущих цен на нефть и курса рубля (71 доллар за баррель Brent и 67,5 рублей за доллар) на внутреннем рынке вновь появится дисконт.

Напряженность на российском топливном рынке спадает лишь при соотношении нефти 60 долларов за баррель и курсе 61 рубль за доллар или укреплении рубля примерно до 53 рублей за доллар при нынешних ценах на нефть — в этом случае будет достигнут паритет с нетбэком, оценивал ранее директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов

Ранее сообщалось, что нефтекомпании нашли способ скрыто повышать розничные цены на бензин.