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«Газпром» намерен побить свой рекорд по поставкам в ЕС
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«Газпром» намерен побить свой рекорд по поставкам в ЕС 

News.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
«Газпром» и австрийская нефтегазовая компания OMV AG подписали соглашение об увеличении поставок природного газа из России в страны Евросоюза на 1 млрд кубометров в год. Контракт заключён на ближайшие 22 года.
По словам председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, в настоящее время поставки в Австрию превысили прошлогодние показатели на треть. Они составили 8,8 млрд кубометров, пишет «Профиль».
В холдинге уверены, что подобное сотрудничество отражает заинтересованность большинство стран ЕС в увеличении поставок российского топлива.
Как ранее писал News.ru, глава нефтегазовой компании Wintershall Марио Мерен заявил, что проект «Северный поток — 2» будет реализован, несмотря на судебные споры «Газпрома» и украинского «Нафтогаза».
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