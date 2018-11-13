«Газпром» намерен побить свой рекорд по поставкам в ЕС

«Газпром» и австрийская нефтегазовая компания OMV AG подписали соглашение об увеличении поставок природного газа из России в страны Евросоюза на 1 млрд кубометров в год. Контракт заключён на ближайшие 22 года.

По словам председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера, в настоящее время поставки в Австрию превысили прошлогодние показатели на треть. Они составили 8,8 млрд кубометров, пишет «Профиль».

В холдинге уверены, что подобное сотрудничество отражает заинтересованность большинство стран ЕС в увеличении поставок российского топлива.