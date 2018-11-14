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Трое россиян попали в «молодой» список Forbes
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Трое россиян попали в «молодой» список Forbes 

Российская Газета + ещё 7 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Американский журнал Forbes опубликовал список самых успешных бизнесменов Северной Америки, не достигших 30 лет. В этом году в рейтинге оказались трое россиян.
Так, в почетный список попала 29-летняя Маша Дрокова, основавшая собственный венчурный фонд в Сан-Франциско, и семейная пара — 28-летние Артем Федяев и Дарья Ребенок, в 2015 году запустившие сервис, с помощью которого можно попросить людей в штучном количестве привезти зарубежные товары.
В прошлом году в список самых успешных предпринимателей, моложе 30 лет, также попадали россиянине. В частности, в рейтинге оказалась модный дизайнер Мария Казакова и создатель криптовалюты Ethereum Виталий Бутерин, который в 2015 году запустил платформу для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейна. Ethereum стал второй по капитализации криптовалютой в мире.
Также в рейтинг в 2017 году вошёл Артем Голдман, годом ранее запустивший стартап Visabot, который заменяет иммигрантам в США юриста. Сервис позволяет собрать документы для посольства и оценить возможности получения "грин-карты".
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