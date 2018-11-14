Трое россиян попали в «молодой» список Forbes

Американский журнал Forbes опубликовал список самых успешных бизнесменов Северной Америки, не достигших 30 лет. В этом году в рейтинге оказались трое россиян.

Так, в почетный список попала 29-летняя Маша Дрокова, основавшая собственный венчурный фонд в Сан-Франциско, и семейная пара — 28-летние Артем Федяев и Дарья Ребенок, в 2015 году запустившие сервис, с помощью которого можно попросить людей в штучном количестве привезти зарубежные товары.

В прошлом году в список самых успешных предпринимателей, моложе 30 лет, также попадали россиянине. В частности, в рейтинге оказалась модный дизайнер Мария Казакова и создатель криптовалюты Ethereum Виталий Бутерин, который в 2015 году запустил платформу для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейна. Ethereum стал второй по капитализации криптовалютой в мире.