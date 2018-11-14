Армения ополчилась на «Газпром»

Власти Армении провели проверки в отношении дочерних структур российской госкомпании «Газпром» на территории страны и пришли к выводу, что «дочки» уходили от уплаты налогов. Комитет государственных доходов инициировал дело в отношении компании, говорится в сообщении армянского ведомства.

«Выявлены ряд нарушений и случаев уклонения от уплаты налоговых обязательств в особо крупных размерах», — сказано в сообщении комитета по итогам проверки «Газпром Армения».

Ведомство отмечает, что налоговые нарушения выявлены в расчетах налога на добавленную стоимость и налога на прибыль — в 2016 и 2017 годах компания намеренно занижала показатели, в результате чего снижались налоговые поступления.

«О злоупотреблениях, допущенных компанией, свидетельствуют потери газа, а также данные относительно сравнительных исследований, осуществленных по части объемов природного газа, поставленных автомобильным газонаполнительным компрессорным станциям», — говорится в сообщении.

Кроме того, компанию подозревают в намеренном занижении поставок и искусственном увеличении потерь в газопроводах: объем потерь в начале 2018-го был в три раза выше, чем в середине года. По итогам проверки возбуждено уголовное дело, ущерб власти Армении пока не называют.

«Газпром Армения» является безальтернативным поставщиком газа для Армении.