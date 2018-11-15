Топ-менеджер Victoria's Secret покинула компанию

Генеральный директор департамента нижнего белья Victoria's Secret Ян Сингер ушла из компании на фоне противоречивого заявления директора по маркетингу Эдуарда Разека насчет моделей plus-size и трансгендеров, сообщает издание Hollywood Reporter.

Разек на прошлой неделе в интервью журналу Vogue сообщил, что компания приняла решение не включать моделей plus-size и трансгендеров в ежегодное шоу. По словам Разека, такие модели не соответствуют "фантазии", которую Victoria's Secret старается продать. Впоследствии компания опубликовала заявление, в котором директор по маркетингу принес извинения за свое замечание.

Как сообщается, Ян Сингер присоединилась к компании в 2016 году. Издание отмечает, что несмотря на усилия Сингер, Victoria's Secret столкнулась с коммерческими трудностями в последние годы, и в 2018 году продажи упали на 5%.

Victoria's Secret — американская компания, занимающаяся продажей нижнего белья, одежды и косметики. Продукцию компанию представляют "ангелы" — известные модели, среди которых Адриана Лима, Даутцен Крес и Джиджи Хадид. Девушек называют "ангелами", потому что во время ежегодного показа они выходят на подиум в костюмах с крыльями.