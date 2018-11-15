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«РусГидро» разместит 3-летние евробонды в юанях
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«РусГидро» разместит 3-летние евробонды в юанях 

Вести Экономика + ещё 4 10 часов назад
Фото: ТАСС
Ориентир доходности еврооблигаций составляет около 6,25%.
Одна из крупнейших энергетических компаний России “РусГидро” планирует разместить 15 ноября трехлетние еврооблигации, номинированные в юанях.
Как сообщает агентство Прайм со ссылкой на источник в банковских кругах, ориентир доходности составляет около 6,25%.
Ранее предполагалось, что компания предложит инвесторам трехлетние и пятилетние рублевые евробонды. Размещение еврооблигаций, номинированных в офшорных юанях, рассматривалось как дополнительная перспектива.
Как сообщали «Вести. Экономика», с 12 по 15 ноября «РусГидро» проводит встречи с инвесторами в Гонконге, Сингапуре и Лондоне.
В качестве организаторов размещения выступают "ВТБ Капитал", Sberbank CIB и "Газпромбанк", а также JP Morgan.
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