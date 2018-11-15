«РусГидро» разместит 3-летние евробонды в юанях

Ориентир доходности еврооблигаций составляет около 6,25%.

Одна из крупнейших энергетических компаний России “РусГидро” планирует разместить 15 ноября трехлетние еврооблигации, номинированные в юанях.

Как сообщает агентство Прайм со ссылкой на источник в банковских кругах, ориентир доходности составляет около 6,25%.

Ранее предполагалось, что компания предложит инвесторам трехлетние и пятилетние рублевые евробонды. Размещение еврооблигаций, номинированных в офшорных юанях, рассматривалось как дополнительная перспектива.

Как сообщали «Вести. Экономика», с 12 по 15 ноября «РусГидро» проводит встречи с инвесторами в Гонконге, Сингапуре и Лондоне.