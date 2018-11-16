«Ведомости»: Шереметьево хочет поднять цены для авиакомпаний на свои услуги

Сбор может увеличиться на 220,8 рублей, до 444 рублей за тонну максимальной взлетной массы.

По словам одного из собеседников газеты, ссылающегося на оценку самого аэропорта, расходы авиакомпаний на выполнение одного рейса с введением инвест сбора увеличатся на 0,64-1,6%, а расходы на одного пассажира увеличатся на 75-81 рублей для среднемагистрального самолета Аirbus 320 и на 105-143 рублей для дальнемагистрального Вoeing 777.

По словам представителя аэропорта Анны Захаренковой, сбор инвестиционной составляющей в составе тарифа за взлет-посадку начнется после подписания концессионного соглашения. Она также добавила, что по оценкам специалистов аэропорта, рост тарифной нагрузки для авиакомпаний составит порядка 100 рублей на одного пассажира.