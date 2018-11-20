Россия впервые показала поезд будущего

РЖД разработали дизайн и технические характеристики первого российского высокоскоростного поезда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дочернею компанию РЖД «Скоростные магистрали».

Поезд будет состоять из двенадцати вагонов и двигаться со скоростью 360 километров в час. Для сравнения скорость «Сапсана» — 250 километров в час.

В поезде будут один вагон первого класса, один вагон бизнес-класса, один вагон-бистро, четыре вагона экономического класса и пять вагонов туристического класса.

Общее количество мест в поезде составляет 682 места плюс 40 мест в вагоне-бистро. Одной из главных особенностей станет то, что в пяти вагонах туристического класса пассажирские места будут распределены по системе «3+2», при этом кресла можно будет разворачивать по направлению движения.

В вагонах первого класса можно будет прилечь (кресла полностью раскладываются в лежачее положение). В остальных вагонах кресла откидываются под разным углом.

Ожидается, что поезд появится на высокоскоростной магистрали Москва-Казань, строительство которой должны начать в 2019 году. Производителя подвижного состава РЖД выберет через конкурс.